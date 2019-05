Erfolgreiches Coaching: Kinder-Yoga trifft den Nerv

Leeste – Das kostenlose Coachingangebot vom Bremer Senior Service (BSS) wird seit Jahren genutzt und trägt Früchte. „Ich bewundere den Mut, den junge Leute aufbringen, die zum Teil einen festen Job haben und sich ins kalte Wasser stürzen.“ Sie gegen laut Berater Frank Rönz ein Risiko ein. Aber das ist aus seiner Sicht gut, denn „nur mit solchen Leuten existiert die Wirtschaft“. Rönz stellt nun eine Jung-Unternehmerin vor, die sein erfolgreiches Coaching durchlaufen hat: Jennifer Schubert aus Leeste bietet mit ihrem Unternehmen Kinder-Yoga an.

„Eigentlich können sich Mädchen und Jungen besser bewegen als Erwachsene, weil sie nicht verkürzte oder verspannte Sehnen haben“, sagt die 33-Jährige. Ihr Berater Frank Rönz findet das Angebot dennoch „prima“. Es sei besonders für Kinder geeignet, die „ein bisschen hektischer“ sind und für die Entspannung wichtig sei.

Auf die Idee, sich selbstständig zu machen, sei sie im vergangenen Jahr gekommen. Schubert habe für ihre Tochter Zoey (4) Yoga-Kurse gesucht, und keine passenden gefunden. Sportvereine hätten zwar Kinderturnen angeboten, doch die Leesterin glaubt, dass es für die Übungsleiter in Runden mit zum Beispiel 25 Kindern schwierig ist, ein „einzelnes ganzheitlich zu sehen“. Mangels Alternative bildete sie sich entsprechend fort. Lehrer wissen, dass Kinder-Yoga geeignet sei, innere Spannungen zu lösen und Mädchen und Jungen bei Problemen wie Konzentrationsschwächen, Stottern sowie bei sensomotorischen Defiziten und Verhaltensauffälligkeiten zu helfen.

Für die gelernte Veranstaltungskauffrau, die sich selbst mit Achtsamkeit, Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wuchs der Wunsch, ein Unternehmen aufzubauen. Es galt viele Fragen zu klären: „Bei wem muss ich das Gewerbe anmelden? Wie ziehe ich das Geschäft auf? Wie muss ich mich versichern?“ Für die 33-Jährige sei es ein „Riesenberg gewesen“, beschreibt sie bildlich die Herausforderung.

+ Übungen haben Namen. Diese zeigt „den Hund“. © Ehlers

Gratis-Hilfe fand sie beim BSS und schließlich bei dessen Berater Frank Rönz. „Ich war vorher nicht selbstständig. Er wusste, wie man den Weg gehen muss.“

Einen Bewegungsraum hat sie in der Nähe ihres Wohnorts gefunden, er befindet sich am Bäckerweg. Jennifer Schubert hat offenbar einen Nerv getroffen. Ihre Dienstleistung kommt gut an. Das zeigt eine Stippvisite: Mütter äußern sich positiv.

Da die Unternehmerin auch Kurse im Kindergarten Pusteblume gibt, liegt es für Rönz nahe, Kinder-Yoga auch in weiteren Kitas zu etablieren.

Der Bremer Senior Service begleitet nicht nur die Jung-Unternehmer bis zum Start ihrer Selbstständigkeit, sondern wie bei Jennifer Schubert auch darüber hinaus. „Jetzt wird dort expandiert“, so Frank Rönz. Sigi Schritt