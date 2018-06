Breite Kunst-Leistungsschau

33 kreative Köpfe und 15 Stationen bei der Veranstaltung „Kunst & Rad“

+ Malerin Anke Eylers in ihrem neuen Atelier in Erichshof. Das farbenprächtige Acrylgemälde einer Frau auf dem Markt in Baguio auf den Philippinen ist eines ihrer neuesten Werke. - Foto: Jysch

Weyhe - Von Rainer Jysch. Kunstinteressierte hatten in der Gemeinde Weyhe am ganzen Wochenende die seltene Gelegenheit, zahlreichen Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schultern zu schauen. „Bei 33 Künstlern an 15 Stationen, die durch zwei Fahrradtouren verbunden sind, können die Besucher entdecken, was es für Schätze in der Gemeinde gibt“, teilte die Kulturbeauftragte Hedda Stock mit.