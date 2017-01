Brandt investiert für VW Crafter

Autohaus gibt Millionenbetrag aus

+ © Sigi Schritt Günter von Ahsen schaut sich die Pläne vom neuen Nutzfahrzeug-Komplex an. © Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Einen Millionenbetrag investiert das Autohaus Brandt am Standort Kirchweyhe, um den neuen Transporter des VW-Konzerns künftig warten und reparieren zu können. Das bestätigt Geschäftsführer Günter von Ahsen auf Anfrage. Außerdem entstehen – wie er sagt – vier neue Arbeitsplätze. Damit vergrößert sich die Mitarbeiterzahl auf 149.

Zwischen der Straße „Am Busbahnhof" und dem bestehenden Autohaus entsteht der neue Komplex, der neben den Werkstattplätzen auch Auslieferungsareale für drei Neufahrzeuge und zwei Gebrauchtautos beinhaltet.

Nach den VW-Vorgaben müsse der neue Werkstattbereich für die Transporter eine entsprechende Hallenhöhe aufweisen. „Das ist mit einer Raumhöhe von 6,20 Meter gegeben“, so von Ahsen.

Der Geschäftsführer begründet die Investition damit, dass auch der VW-Konzern glaubt, mit diesen Nutzfahrzeugen und den variantenreichen Ausstattungsmöglichkeiten eine große Nachfrage zu bedienen. Bei der ersten Generation waren der VW-Crafter und der Mercedes-Benz-Sprinter und fast identisch, erklärt von Ahsen.

+ An dieser Stelle entsteht eine Halle, um die neuen VW-Transporter zu warten. © Sigi Schritt

Sie liefen beide in Ludwigsfelde und im Düsseldorfer Daimler-Werk vom Band. Der Konzern hat laut von Ahsen das Fahrzeug nun völlig neu entwickelt und einen Milliardenbetrag in sein neues Werk in Wrzesnia (Polen) gesteckt, wo das Fahrzeug seit dem vergangenen Jahr produziert wird und ab März ausgeliefert werden kann.

Zwischen Weihnachten und Neujahr ruhte in Kirchweyher der Bau. Die Arbeiten liegen aber im Zeitplan, versichert von Ahsen. „Eine Fertigstellung ist für April geplant.“

Im neuen Komplex entstehen im Obergeschoss auch Räume für die vier Angestellten, die sich hauptsächlich um Großabnehmer kümmern. „Das sind Kunden aus allen Bundesländern, die zwischen zehn und 300 Autos im Jahr kaufen“, erklärt von Ahsen. Insgesamt sind dies etwa 900 im Jahr. Insgesamt veräußert die Autohaus-Brandt-Gruppe mit ihren Standorten in Weyhe, Bremen und Stuhr nach eigenen Angaben jährlich rund 2.000 Neu- und 1.800 Gebrauchtwagen.

Einen Mitarbeiter habe das Unternehmen bereits für den Nutzfahrzeugkomplex gewinnen können. „Wir wollen noch zwei Kfz-Mechaniker und einen Meister einstellen“, so von Ahsen.

Das Weyher Unternehmen setzt damit konsequent auf Expansion. Denn zu einer 12.000 Quadratmeter großen Vorratsfläche, die die Firmengruppe in Kirchweyher Bahnhofsnähe erworben hatte, kamen kürzlich weitere 6.000 Quadratmeter Fläche im Gewerbegebiet hinzu. „Das Areal haben wir von der Gemeinde gekauft.“