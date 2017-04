Brand in Kirchweyhe schnell gelöscht

Donnerstagabend

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Kai Moorschlatt Feuerwehrmänner am Einsatzort © Mediengruppe Kreiszeitung / Kai Moorschlatt

Kirchweyhe - Die Ortsfeuerwehren Kirchweyhe und Lahausen mussten Donnerstagabend einen Brand in Kirchweyhe löschen. An der Hauptstraße nahe der KGS war eine 20 mal 20 Meter große Grasfläche in Brand geraten.