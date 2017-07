Nach Brand eines Mehrfamilienhauses: Ursache geklärt

Kirchweyhe - Die Brandursache für den Großbrand eines Mehrfamilienhauses am Montag in Kirchweyhe ist geklärt.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei Funkenflug, ausgelöst durch Arbeiten am Dach des Hauses, die Ursache für das Feuer gewesen. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Andere Ursachen schließen die Beamten und externe Sachverständige nach eingehenden Untersuchungen aus.

Anwohner hatten am Montag den Brand des Daches entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf stand der Dachstuhl des Mehrfamilien-Reihenhauses in voller Ausdehnung in Brand, so dass die Feuerwehr weitere Unterstützung anfordern musste.

Insgesamt fünf Wohnungen sind durch das Feuer völlig zerstört worden. Deren Bewohner kommen zunächst bei Nachbarn und Bekannten unter.

