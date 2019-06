Boule-Spiel vor der Leester Kirche möglich

In der nächsten Woche wird der Bauzaun abgebaut und durch Poller ersetzt. Sitzmöbel sollen künftig zum Verweilen einladen.

Leeste - Der Henry-Wetjen-Platz zwischen Augenklinik, Kirchengemeinde und der Alten Wache bekommt in der nächsten Woche mehr als 40 bepflanzte Poller, jeder Kübel etwa 60 Kilogramm schwer. Damit sollen die Rasenfläche und die Boule-Fläche umrahmt werden. Derzeit wird sie noch von einem Bauzaun geschützt.

Das Areal ist eben kein reiner Parkplatz. Es wurde aber bis vor drei Wochen als Abstellfläche für Fahrzeuge in Beschlag genommen, so Planer Christian Silberhorn. Die Weyher müssten aber lernen, dass Freiflächen nicht nur dem Verkehr dienen, sondern auch Aufenthaltsqualität bieten. Deshalb hätten sich er und Baudirektor Steffen Nadrowski viele Gedanken darüber gemacht, wie man das für Leeste erreichen kann und was man mit der geschotterten Fläche anfangen kann, bis das Kultur- und Bildungszentrum gebaut ist. Silberhorn rechnet mit einer Fertigstellung im Frühsommer 2021. Das Provisorium sei deshalb notwendig, denn eine Fertigstellung des Platzes würde sich mit den Bauarbeiten nicht vertragen, erklärt der Rathausmitarbeiter.

Christian Silberhorn und Bürgermeister Andreas Bovenschulte zeigen die Pläne für die neue Möblierung des Henry-Wetjen-Platzes. Ein schön gestalteter Untergrund würde durch schwere Geräte des Baustellenverkehrs kaputt gefahren, glaubt der Planer. Die Gemeinde hat sich etwas Pfiffiges einfallen lassen: Inspiriert vom Logo der Wesergemeinde, in dem neun Punkte eine Rolle spielen, sollen spezielle Sitzgelegenheiten errichtet werden.

Zeichnungen davon zeigen insgesamt neun Bänke, die einen modularen Aufbau haben: Jede für sich bildet die Form eines Punktes. Die Podeste können in mehrere Teile zerlegt und neu zusammengestellt werden, sodass andere Formen entstehen. Sie werden gerade hergestellt. Einige bekommen Lehnen, andere wiederum eine Bepflanzung. Charmant ist auch der Umstand, dass sie versetzt werden könnten und laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte auch in anderen Ortsteilen zum Einsatz kommen sollen. Zudem seien diese gestalterischen Platzelemente förderungsfähig.

Die Frage nach der Höhe der Kosten ließ der Weyher Verwaltungschef allerdings offen.

Weitergenutzt werden sollen auch die Poller, die das Areal ab dem kommenden Monat begrenzen. Fürs Parken bleibt laut Christian Silberhorn weiter viel Platz. Einerseits gibt es Parkplätze direkt vor der Kirchengemeinde und beim Denkmal, andererseits befindet sich neben dem Gebäude der Augenklinik ein großer Abstellplatz.