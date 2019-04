„Böttchers Moor benötigt dringend Ruhe“

Gemeinde will Spaziergänger, Radfahrer und Hundehalter von Trampelpfaden in Ufernähe fernhalten

+ Anwohner Erich Röpke schaut sich die neuen Hinweisschilder an, die die Gemeinde aufgestellt hat. Foto: Schritt

Leeste - Von Sigi Schritt. Ulf Panten, Umweltbeauftragter der Gemeinde, schlägt Alarm: Am Böttchers Moor in Leeste fehlen nach seiner Einschätzung „Gänse, Enten und Kormorane.“ Die habe es dort mal gegeben, sagt der Rathausmitarbeiter. „Heute kann man von Glück reden, wenn dort Graureiher auf Nahrungssuche mal einen Zwischenstopp einlegen“. Als Ursache sieht Panten die Menschen, die auf den Spaziergängen in genau die Bereiche vordringen, die „der heimischen Tierwelt als Lebensraum dienen sollen“.