Nachspielzeit für Haushaltsdebatte im Weyher Finanzausschuss

Von: Dierck Wittenberg

Das Rathaus am Montagabend kurz vor der Finanzausschuss-Sitzung. © Wittenberg

Lassen sich im Haushalt Einsparmöglichkeiten entdecken? Und war das Nein der FDP zum Etat politisches Foulspiel? Wegen dieser Fragen ist die Sitzung des Finanzausschusses unerwartet hitzig ausgefallen.

Weyhe – Die Debatte um Weyhes Haushalt 2023 ist am Montagabend in eine Nachspielzeit gegangen. Den Etat hatte der Gemeinderat, wie berichtet, Ende Februar verabschiedet – gegen die Stimmen der drei FDP-Ratsmitglieder. Seine Verstimmung darüber hatte nun Jens Uhlhorn (Grüne) im Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung zum Ausdruck gebracht: „Dass die FDP den Haushalt als Ganzes abgelehnt hat, habe ich persönlich als böses Foul empfunden.“

Aber der Reihe nach. Begonnen hatte der inhaltliche Teil der Sitzung mit einem Bericht des Ausschussvorsitzenden (und designiertem SPD-Unterbezirksvorsitzenden) Pascal Seidel: Im Rahmen der Weyher Wirtschaftstour hatte der Ausschuss das Dreyer Unternehmen Hansa-Beton besucht. Darauf folgte der Bericht über das vierte Quartal 2022, den Finanzplanerin Bianca Becker vortrug – der einzige Sachpunkt des Abends, wie sie anmerkte.

Mit den Zahlen könne man zufrieden sein, sagte Becker einleitend. Der Ergebnishaushalt hat sich ihr zufolge um gut drei Millionen Euro verbessert. Maßgebend sei die positive Entwicklung der allgemeinen Finanzen: Allein die Einnahmen aus der Gewerbesteuer seien um 1,37 Millionen Euro höher als geplant ausgefallen, die Einkommenssteuer um 510.000 Euro. Damit seien auch die Schlüsselzuweisungen, also Gelder aus dem Finanzausgleich, gestiegen.

Positive Haushaltszahlen für Weyhe – aber kein Anlass zum Jubeln

Im Finanzhaushalt weist das vorläufige Ergebnis ein Plus von 550.000 Euro auf – anstelle eines Minus von 5 Millionen Euro. Als Gründe nannte Becker einerseits wiederum die allgemeinen Finanzen, andererseits eine Senkung der Defizite der Organisationseinheiten. Dahinter verbirgt sich, dass die einzelnen Fachbereiche weniger Geld als geplant ausgegeben haben. Die Kreditermächtigung in Höhe von 5,5 Millionen Euro wurde bisher gar nicht in Anspruch genommen. Man habe es mit investiven Minderausgaben aufgrund von Verschiebungen zu tun. Das sei „kein Anlass zu Jubelschreien“, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin.

Zu den größeren Posten, die sich ins laufende Jahr verschoben haben, zählen laut den Sitzungsunterlagen beispielsweise die Umgestaltungen des Henry-Wetjen-Platzes, des Leisterplatzes und des Marktplatzes, die Sanierung des Daches der KGS Leeste oder der Ausbau der Kita Jahnstraße. Kreditermächtigungen aus 2022 würden aber anteilig noch in Anspruch genommen, stellte Becker in Aussicht.

Foulspiel und heiße Luft – Wutrede in Richtung der FDP

Auf ihren Vortrag bezog sich der erwähnte Redebeitrag von Jens Uhlhorn. Für solide Finanzen sei man gut beraten gewesen, die Grundsteuer anzuheben. Beim Vorwurf des Foulspiels gegen die FDP bezog sich der Grünen-Ratsherr auf ihm zufolge anderslautende Signale aus der – nicht-öffentlichen – Runde der Fraktionsvorsitzenden. In der Haushaltssitzung, so Uhlhorn weiter, habe Marco Genthe (FDP) den Rat als Kostentreiber dargestellt. Vorschläge für Einsparungen oder für einen Termin, um diese zu erarbeiten, sei die FDP-Fraktion bisher schuldig geblieben. Uhlhorn: „Auf so viel heiße Luft habe ich keine Lust.“ Es sei Vertrauen zerstört worden. Mit einem „schönen Gruß“ an Marco Genthe beendete Uhlhorn seine Wutrede.

Deren Adressat war nämlich Andreas Hinderks, der einzige FDP-Vertreter im Finanzausschuss. Der antwortete, es sei komisch, das hier zu besprechen. Dazu habe es genug formelle und informelle Gelegenheiten gegeben. In keiner Weise habe er gesagt, dass er dem Haushalt zustimmen werde, betonte der FDP-Fraktionsvorsitzende.

Einsparungen im Gemeindehaushalt sind eine Frage der politischen Entscheidung

Helgard Struckmeier (CDU) merkte zur Präsentation von Bianca Becker an, dass die positive Entwicklung der Gewerbesteuer nicht abzusehen gewesen sei. Angesichts aktueller Konjunkturprognosen seien positive Veränderung für das laufende Jahr aber nicht zu erwarten. Mit Blick auf mögliche Einsparungen für 2024 richtete sie die Bitte an die Verwaltung, vor Beginn der Haushaltsberatungen die freiwilligen Leistungen der Gemeinde transparent zu machen – also die Leistungen, bei denen der Gemeinderat Einsparungen beschließen kann. Es gebe nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei, eventuell seien auch kleinere Abstriche möglich, so Struckmeier.

In diesem Zusammenhang zeigten sich unterschiedliche Einschätzungen – darüber, wie hier die Aufgaben zwischen Politik und Verwaltung verteilt sind und wie aussichtsreich die Suche nach Einsparungen ist. Es sei eine Entscheidung der Politik, welche freiwilligen Leistungen man sich leisten wolle, betonte Annika Bruck (Grüne). „Jetzt werd’ ich mal populistisch“, kündigte die Grünen-Fraktionsvorsitzende an und nannte unter anderem die Schließung des Freibads oder die Einschränkung der Kindergarten-Betreuung als negative Gegenbeispiele. „Ich würde da gerne noch drei Millionen Euro Schulden mehr sehen“, sagte sie bezogen auf die Investitionen des zurückliegenden Jahres.

Für die Verwaltung versprach die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith, eine entsprechende Übersicht zu erarbeiten: „Der Wunsch ist angekommen, wir haben das auf dem Zettel.“

Die großen Brocken unter den freiwilligen Leistungen seien bekannt, sagte Annika Bruck: Dazu müsse man eine Haltung entwickeln. Ähnlich äußerte sich Astrid Schlegel (SPD). Sie sei schon „ein paar Donnerstage dabei“ und kenne entsprechende Listen, verwies sie auf ihre langjährige Ratszugehörigkeit. Ihre Forderung: „Dann muss man ehrlich sein, den Rücken gerade machen und sagen: Das machen wir so.“