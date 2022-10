Blütezeit in der Sudweyher Wassermühle

Von: Dierck Wittenberg

Künstlerische Vielfalt: Mit Werken neun verschiedener Künstler vereint die Ausstellung „Blütezeit“ eine Reihe verschiedene Techniken und Stile. © Gemeinde Weyhe

In Sudweyhe wird eine Ausstellung mit Werken von Künstlern aus den lettischen Partnergemeinden präsentiert. Zum Thema „Blütezeit“ gibt es einen bunten Strauß an Kunst.

Weyhe – Weyhes Partnerschaft mit Madona wird in diesem Jahr 32 Jahre alt. Wie so vieles ist das Jubiläum vor zwei Jahren in der Corona-Zeit ausgefallen. Aber, wie berichtet, wird das Jubiläum in diesen Tagen mit einem Besuch in Weyhe nachgeholt.

Unter den lettischen Gästen aus Madona sind auch zwei Künstlerinnen: Maija Jakovica und Elina Krupko. Zusammen mit sieben weiteren Kunstschaffenden haben sie Werke zu der Ausstellung beigetragen, die jetzt in der Sudweyher Wassermühle zu sehen ist: „Blütezeit“.

„Es freut mich wirklich sehr, dass wir das wieder aktivieren konnten“, sagte Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock mit Blick auf die bisher letzte gemeinsame Ausstellung im Jahr 2018. Stock ist im Rathaus auch für die Städtepartnerschaften zuständig. Sie betonte die Bedeutung des Austauschs in verschiedenen Bereichen – insbesondere in der Kultur.

Die Werke für die Ausstellung sind bereits vor den Gästen in Weyhe angekommen: im Rahmen des bisher letzten Hilfstransports nach Madona im August. Bezogen auf den Titel „Blütezeit“ sagte Stock: „Wir haben da wirklich einen bunten Blumenstrauß an Kunst.“ Schließlich sei es eine Herausforderung, eine Ausstellung mit neun verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zu konzipieren.

„Die Freundschaft blüht, weil sie gepflegt wird.“

Zum verbindenden Thema wird in der Pressemitteilung der Gemeinde Elina Krupko zitiert, die auch Leiterin der Kunstabteilung des regionalen Geschichts- und Kunstmuseums von Madona ist: „Die Natur hat die prächtigsten Farben im warmen Sommer und in der kühlen Herbstzeit. Das sind die Zeiten, in denen Blumen auf Wiesen und bunte Blätter an Bäumen, in Gärten und auf den Höfen zu sehen sind. Schon mehrere Jahrzehnte gedeiht Europa und auch die Freundschaft zwischen der Gemeinde Madona und der Weyhe. Die Freundschaft blüht, weil sie gepflegt wird.“

Neben Krupko und Jakovica beteiligen sich Janis Seiksts, Valerijs Baida, Laima Bakane, Danute Veze, Inese Jakobi, Zane Begge Begge und Linda Bakmane an der Ausstellung. Darunter seien – in Lettland – bekannte Künstler, aber solche, die am Anfang ihrer Karriere sind, so Stock. Hierfür stünden auch die beiden Gäste bei der Ausstellungseröffnung, Maija Jakovica und Elina Krupko.

Verschiedene Kunstrichtungen dank der Vielzahl an Künstlern

Durch die hohe Anzahl an Teilnehmern ist auch eine Vielzahl verschiedener Kunstrichtungen und Techniken in der „Blütezeit“ versammelt: Zu sehen sind laut Ankündigung Textilwerke in verschiedenen Techniken, lettgallische Keramik, leichte klassische Landschaftsmalerei wie auch in lettgallischer Technik gestaltete Werke und Bilder aus zeitgenössischem Abstraktionismus.

Auch hier habe eine Herausforderung bei der Organisation der Ausstellung gelegen: „Das war gar nicht so einfach, das in unserer kleinen Wassermühle unterzubringen“, berichtete Stock. Als Beispiel nennt sie zwei „riesige“ Textilarbeiten von Inese Jakobi – die in der Mitte des Raumes hängen müssen, weil sie von beiden Seiten betrachtet werden. Wegen der Herausforderungen beim Aufbau verband Stock die Ankündigung mit einem Lob ans Team. „Es lohnt sich wirklich, da hinzugehen und sich das anzugucken“, lautete Stocks Fazit. Die Einladung bezieht sich nicht nur auf die Eröffnung am Donnerstag. Aber bei der wird man aber – durch die Anwesenheit der beiden lettischen Gäste – Gelegenheit zum direkten Austausch haben.

Ausstellung „Blüzezeit“ Die Ausstellung läuft bis einschließlich 18. Dezember in der Sudweyher Wassermühle, Im Mühlengrunde 15, und ist immer sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist stets frei.