Mit Blues, Charme und Humor

Sudweyhe - Von Maren Jensen. Zu Live-Songs eines Weltmusikers durch die Sudweyher Wassermühle und deren Gärten spazieren: Mehr als 100 Besucher haben das Gartenkultur-Musikfestival und das damit verbundene Konzert von Joel Havea besucht.

Auf der Bühne der Wassermühle mischte der Sänger Pop mit Blues, Reggae und Funk sowie Jazz und Country, um so seine kulturellen Einflüsse musikalisch zu verarbeiten. Der in Tonga geborene und im australischen Melbourne aufgewachsene Sänger und Songschreiber lebt seit zehn Jahren in Deutschland. In Hamburg gründete er das Joel Havea Trio, mit Leo Lazar (Drums und Gesang) und Arnd Geise (Bass). Seit sechs Jahren ist Havea auf der ganzen Welt unterwegs, mehr als 500 Konzerte in über 20 verschiedenen Ländern spielte er bereits. „Er ist wirklich ein Multitalent“, sagte Organisatorin Tina Fischer. Die Weyher Kulturbeauftragte zeigte sich sichtlich zufrieden: „Im vergangenen Jahr hatten wir ein bisschen Swing, nun wollten wir etwas Abwechslung reinbringen.“

Derweil freute sich der Sänger über viele spontane Zuschauer. Immer wieder hielten auch Fahrradfahrer an, die eine Tour durch die Gemeinde machten. Elisabeth Grevenbrock aus Bremen reiste für eine Geburtstagstour zu dem Konzert. Gemeinsam mit sieben Freunden picknickte sie auf der Wiese der Anlage und genoss die Musik. „Es gefällt mir wirklich sehr gut“, sagte sie. Mit klassisch deutschem Nudelsalat und Frikadellen hörte die Gruppe aufmerksam den überwiegend multikulturellen Blues-Songs zu. Mitfahrer Hartmut Clemens aus Bremen war ebenfalls von der Musik begeistert. „Es ist außerdem wirklich eine sehr schöne Atmosphäre“, fügte er hinzu. Einige von ihnen besichtigten auch die Wassermühle und die hergerichteten Gärten um die Ecke. „Es läuft wirklich rundum gut“, stellte Tina Fischer fest.

Auch auf den Treppen versammelten sich zahlreiche Besucher und summten und sangen zu den Songs mit. Aufmerksam schauten sie dem schlicht mit einer blauen Jeansweste bekleideten Sänger zu, der nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit viel Charme überzeugte. „Ich habe heute wieder ein neues Wort gelernt: Frühschoppen“, erzählte er dem belustigten Publikum.

Immer wieder bezog Joel Havea die Besucher mit ein, ließ sie Zeilen seiner Songs nachsingen und bedankte sich für die vielen fröhlichen Gesichter. Selbst die Wespen schenkten dem Sänger Beachtung. „Sie mögen anscheinend auch meine Musik.“

„Trotz der Uhrzeit hat er echt gute Stimmung gemacht“, sagte Ines Meyer aus Kirchweyhe. Die 33-Jährige besuchte zum ersten Mal das Gartenkultur-Musikfestival. Wenn das Wetter im nächsten Jahr wieder so gut sei, wolle sie mit Freunden wiederkommen.