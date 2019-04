Den Blick geweitet für mehr Schönheit

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. „Wahre Schönheit kommt von innen“ ist kein kläglicher Trost für alle, die nicht mit Modelmaßen oder perfekten Gesichtszügen gesegnet sind. Der Spruch klingt zwar abgedroschen, ist es aber nicht. Das Generationenprojekt „Szenenwechsel – Bin ich schön?“ der Kirchengemeinde Leeste ist der beste Beweis dafür. Pastor Ulrich Krause-Röhrs war das Problem bewusst geworden durch Fälle von Bulimie in der Kirchengemeinde. Fragen wie „Bin ich schön?“ oder „Bin ich nur schön, wenn ich unter 50 Kilo wiege?“ hatten ihn betroffen gemacht. Er erfuhr, dass sich 93 Prozent der deutschen Frauen nicht schön finden, dass sich 45 Prozent der Frauen mit gesundem Gewicht für zu dick halten, was offenbar zur Folge hat, dass in Deutschland pro Jahr 1,8 Milliarden Euro für Diätmittel ausgegeben werden.

Im Konfirmandenunterricht thematisierte er diese Ergebnisse und entwickelte daraus zusammen mit den Konfis ein Projekt, das dieses Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln angeht.

Eine Gruppe von Konfirmanden ging ins Seniorenheim Lerchenhof, um sich dort mit Bewohnern über das Thema Schönheit zu unterhalten. Mit Unterstützung durch Heimleiter Jens-Peter Martens kamen die Treffen zustande; lange, intensive Gespräche, wie der 14 Jahre alte Christof berichtete. „Die hatten zu dem Thema so viel zu erzählen, und sie haben uns auch etwas mit auf den Weg gegeben“. Dabei hätten sich die heutigen Senioren als Zeitzeugen vergangener und als objektive Kritiker heutiger Schönheitsideale dargestellt.

Eine andere Gruppe erarbeitete in der Tanzschule Reiners eine Choreografie zum Thema Schönheit. Dabei erfuhren sie nach Aussage von Finja, Lana und Jolina, dass harmonische Bewegungen beim Tanzen eine innere Haltung voraussetzen. „Wir sollen uns nicht dadurch ablenken, was die anderen über uns denken könnten, sondern uns selbstbewusst darstellen.“ Das haben sie aus dem Projekt gelernt. Eine weitere Gruppe, der auch Claas angehörte, war nach Bremen gefahren, um dort Passanten zu Schönheit zu befragen und sie zu fotografieren. Auch diese Fotos sind in der Ausstellung zu sehen, die am Freitag im Gemeindesaal eröffnet wurde und noch bis zum 27. April zu sehen ist. Auf diese Eröffnung hatten sich die Konfirmanden in einem Poetry-Slam-Workshop unter der Leitung von Sven Kamin vorbereitet.

Mit ihm zusammen waren sie die von ihnen entworfenen Texte durchgegangen und hatten sie überarbeitet. „Er hat sich dafür sehr viel Zeit genommen. Das hat total viel Spaß gemacht“, berichtete die 14-jährige Julia über diese Arbeit. Am Freitag präsentierten die Jugendlichen mit Kamin und Nadine Reiners Poetry-Slam und Tänze. Musikalisch begleitete die Gruppe NËST diese Auftaktveranstaltung zur Ausstellung.

Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag unter der Überschrift “Ich. Bin. Wunderbar. Gemacht. Fragezeichen“ schauten sich viele Gottesdienstbesucher die Bilder an und waren überrascht von der Vielfalt der Fotos. So könnte die Absicht von Pastor Ulrich Krause-Röhrs und seinen Konfirmanden erfolgreich sein: „Vielleicht können wir durch diese Ausstellung dazu beitragen, mehr Schönheit wahrzunehmen.“

So, wie es der rumänischen Autorin, Bloggerin und Fotografin Mihaela Noroc gelungen war, die für ihr Buch „Frauen der Welt“, das in der Ausstellung ausliegt, in vielen Ländern Frauen in ihrem Alltag fotografiert und dazu anrührend beschrieben hat, welche Geschichten sich hinter diesen Gesichtern verbergen.