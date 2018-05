Blasorchester Melchiorshausen: Von Abba bis zu Caterina Valente

Großes Konzert am 16. Juni

+ © Husmann Beim traditionsreichen Pfingstkonzert begeistert das Blasorchester Melchiorshausen mit einem abwechslungsreichen Programm. © Husmann

Melchiorshausen - Von Heiner Büntemeyer. So lieben die Fans ihr Blasorchester Melchiorshausen, das am Pfingstsonntag in den Melchiorshauser Fuhren vor der Schützenhalle zum traditionsreichen Pfingstkonzert eingeladen hatte. Dass es keine Probleme bei der Parkplatzsuche gab, lag allein daran, dass viele Zuhörer mit dem Rad gekommen und die letzten Meter genussvoll durch den Wald spaziert waren. Probleme gab es eher bei den Sitzgelegenheiten, obwohl die Organisatoren viele Biertische und Sitzbänke ins Freie geschleppt hatten.