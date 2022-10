Biontech Comirnaty BA.4/5: Mobile Impfteams bieten noch bis zum 9. Dezember Corona-Impfungen an

Von: Marcel Prigge

Bis zum 9. Dezember können sich Interessierte bei den mobilen Impfteams impfen lassen. Symbol © dpa/Annette Riedl

Nur noch einige Wochen, dann machen sie zu: Am 9. Dezember schließen die mobilen Impfstationen im Landkreis Diepholz. Bis dahin haben noch alle Bürger die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff Biontech Comirnaty BA.4/5 impfen zu lassen.

Landkreis Diepholz – „Jede Impfung hilft“, sagt Sabrina Stenzel, Koordinatorin und Ansprechpartnerin der mobilen Impfteams im Landkreis Diepholz. Auch aus diesem Grund ruft die Verwaltung in einer Pressemitteilung alle Menschen, die noch nicht ausreichend mit einem Corona-Impfstoff geboostert sind, auf, sich weiterhin impfen zu lassen. Denn angesichts der erhöhten Ansteckungsgefahr in den Herbst- und Wintermonaten verweist der Landkreis auf das Angebot der mobilen Impfteams. Diese sind in Barnstorf, Sulingen und Weyhe für alle Bürger noch bis zum 9. Dezember geöffnet.

Nachfrage nach Impfungen hoch: Impfstationen im Landkreis Diepholz vergeben Biontech Comirnaty BA.4/5

Die Nachfrage nach Impfungen sei nach wie vor hoch, erklärt Stenzel. „Gerade seit den adaptiven Impfstoffen sind die Impfzahlen deutlich gestiegen. Wir sind gut ausgelastet“, so die Koordinatorin. Dass die mobilen Impfstationen trotzdem schließen müssen, hat dennoch einen einfachen Grund: „Finanziert wird alles über das Land und den Bund. Und die stellen die Finanzierung zum 31. Dezember ein.“ Da die Stationen noch rückabgewickelt werden müssen und Material und Versorgungsmittel zurück an das Land Niedersachsen geschickt wird, habe sich die Verwaltung für genügend Vorlaufzeit entschieden.

Öffnungszeiten der mobilen Impfstationen Boosterimpfungen mit Biontech Comirnaty BA.4/5 werden im Landkreis Diepholz an folgenden mobilen Impfstationen bis zum 9. Dezember angeboten:

Impfstation Weyhe (Mehrzweckhall am Rathausplatz)

Öffnungszeiten: montags 12 bis 19.30 Uhr, dienstags 10 - 17.30 Uhr, mittwochs 8 bis 15:30 Uhr, donnerstags 8 bis 15.30 Uhr, freitags 8 bis 15.30 Uhr. Impfstation Barnstorf (Rechterner Straße 2)

Öffnungszeiten: montags 8 bis 15.30 Uhr, dienstags 12 bis 19.30 Uhr. Mittwoch bis Freitag geschlossen. Impfstation Sulingen (Schmelingstraße 32)

Öffnungszeiten: mittwochs 12 bis 19.30 Uhr, donnerstags 10 bis 17.30 Uhr, freitags 8 bis 15.30 Uhr. Montags und dienstags geschlossen

Aber nicht nur die Impfzahlen, auch die Infektionszahlen hätten sich in den vergangenen Wochen deutlich nach oben entwickelt, meint Kreisrätin des Landkreises Ulrike Tammen. „Auch in den Krankenhäusern sind steigende Patientenzahlen zu verzeichnen. Darüber hinaus halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr steigt weiter.“ Mittlerweile wüssten die Bürger, welche Schutzmaßnahmen helfen, Ansteckungen zu verhindern. „Und eine ganz wichtige Maßnahme ist die Überprüfung und Auffrischung des Impfstatus.“

Booster und Auffrischimpfung: am 9. Dezember schließen die mobilen Impfstationen im Landkreis Diepholz

Schon die Erstimpfung schütze vor schwerer Krankheit, die Auffrischungsimpfung verbessere den Schutz noch einmal deutlich. „Vor allem wer geboostert ist, steckt andere seltener an als Ungeimpfte“, betont Stenzel und erläutert, dass sich jeder mit der Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch die Familie und den Freundes- und Kollegenkreis schütze.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Auffrischungsimpfung (dritte Impfung) sechs Monate nach der abgeschlossenen Grundimmunisierung für alle Personen ab 12 Jahren. Eine weitere Auffrischungsimpfung (meistens die vierte Impfung) in einem Abstand von mindestens sechs Monaten zur vorangegangenen Impfung oder Corona--Infektion wird für Personen ab 60 Jahren, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen, Risikogruppen eines schweren Verlaufs, Personal in medizinischen Einrichtungen und Kindern ab fünf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe infolge einer Grunderkrankung empfohlen.

Impfungen gegen Corona gegen Einschränkungen im Winter: „Wir haben es selbst in der Hand“

„Wir haben es in diesem Winter selbst in der Hand, ob und in welchem Umfang wir Einschränkungen in unserem Leben erfahren müssen“, meint Tammen und erklärt, dass anders als in den vergangenen Jahren es zurzeit kaum Einschränkungen gebe. „Das heißt aber auch, dass jeder eigenverantwortlich angehalten ist, Rücksicht auf sich und auf andere zu nehmen.“ Dazu gehöre das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen, aber insbesondere auch die Impfungen gegen das Corona-Virus. „Mittlerweile besteht sogar die Möglichkeit, die Impfung gemeinsam mit der Grippeschutzimpfung beim Hausarzt zu erhalten,“ ergänzt Tammen.

Solange die mobilen Impfteams in Weyhe, Barnstorf und Sulingen noch im Einsatz sind, wird im Landkreis Diepholz für Boosterimpfungen die Variante Biontech Comirnaty BA.4/5 angeboten.