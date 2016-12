Biografie aus der Biotonne

Sebastian Lehmann liest im Trafo

+ Sebastian Lehmann unterhält auf besondere Weise. - Foto: mje

Kirchweyhe - Von Maren Jensen. Mit einem Mix aus Poetry Slam, Lesung und Kabarett hat der Schriftsteller Sebastian Lehmann am Freitagabend seine Deutschlandtour „Meine 100 liebsten Jugendkulturen“ auf der neuen Bühne im Jugendhaus Trafo fortgesetzt. 20 Zuschauer begleiteten den Dichter auf seine Reise durch die Jugend.

Rapper, Punker, Grufti: Als Teenager hat Lehmann kaum eine Jugendkultur ausgelassen. Mit viel Humor umschreibt er seine lustigsten Lebensgeschichten mit den Freunden Tina, Dirk und Florian.

„Als Grufti musste man nach Verwesung riechen. Aber das Parfum war viel zu teuer. Da haben wir uns einfach eine halbe Stunde in die Biotonne gesetzt“, sagte der Dichter. Auch aus seiner Zeit als Gangster-Rapper erzählte Lehmann Anekdoten. „Wir kauften für 50 Euro ein Tütchen Gras von den Fünftklässlern. Es roch merkwürdig nach Oregano.“ „Unsere Köpfe hingen beim Rauchen die ganze Zeit nach unten, weil unsere Goldkettchen so schwer waren.“

Lehmann reichte ein Tisch, ein Mikrofon und ein Glas Wasser. Besonders Dialoge mit seinen Eltern brachten das Publikum zu Lachanfällen. „Alles was ich in meinem Philosophie-Studium über Logik gelernt habe, hat plötzlich keine Bedeutung mehr, wenn ich mit meiner Mutter spreche.“

Der 34-jährige kommt aus Freiburg und lebt in Berlin. Seine Texte liest er auf Poetry Slams in ganz Deutschland vor – Dichterschlachten, auf denen junge Lyriker ihre selbst geschriebenen Texte vortragen. „Es überrascht mich immer noch, dass so viele Menschen meine Zeilen hören wollen.“

Außer Jugenderlebnisse vorzutragen parodierte Lehmann englische Songs aus den 1980er- und 1990er-Jahren, die er mithilfe von Google ins Deutsche übersetzt. Darunter „You can’t touch this“ von MC Hammer. „Hört sich an wie Baumarktlyrik.“

Das Publikum war nach der 90-minütigen Lesung begeistert. „Der Abend war mal etwas ganz anderes. Mir hat es richtig gut gefallen“, sagte Zuschauerin Susanne Behning aus Kirchweyhe. Auch einige Schüler waren ins Jugendhaus gekommen, um sich Lehmanns Texte anzuhören. „Die Gespräche mit den Eltern sind wirklich unglaublich witzig“, urteilte die 13-jährige Lisa Karan.

„Ich bin durch das Fernsehen auf ihn aufmerksam geworden“, sagte die Kulturbeauftragte Tina Fischer, die Lehmann engagiert hatte. In der Pause stellte Buchhändlerin Ingrid Cordes die bisher erschienenen Werke von Lehmann vor. Nächstes Jahr soll sein Buch über Jugendkulturen erscheinen.