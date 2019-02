Biogasanlage: Einige Bedenken relativiert

Ströhen - Zumindest in einem Punkt haben sich die Bedenken der Anwohner gegenüber der in Ströhen geplanten Biogasanlage relativiert: die mögliche Geruchsbelästigung. So jedenfalls lautete der Tenor einiger Nachbarn, die sich am Samstag auf Einladung des Vorhabenträgers Prokon Regenerative Energien eine ähnliche Biogasanlage in Werlte unweit von Cloppenburg angeschaut haben.

In der Halle selbst habe es ein bisschen gerochen, davor aber nicht, berichtet einer der etwa zehn Teilnehmer auf Nachfrage. „Wenn die Anlage in Ströhen so gebaut wird, wie sie es versprochen haben, hört es sich nicht so schlecht an“, meint er. „Die Anlage war sehr sauber und hat einen guten Eindruck gemacht.“ Ein weiterer Teilnehmer bestätigt den Eindruck. Zwar könne man die beiden Anlagen nicht eins zu eins vergleichen, da die Besucher nur die Anlieferung von Gülle beobachtet hätten, die der Anlage über ein geschlossenes System zugeführt wurde, während in Ströhen auch Mist in der Halle lagern solle. Allerdings solle in der Ströher Halle ein deutlich höherer Unterdruck herrschen, der das Entweichen der Luft verhindern solle. „Was die Geruchsbelästigung angeht, bin ich etwas beruhigter“, sagt der Teilnehmer. Das ändere aber nichts an den anderen Kritikpunkten hinsichtlich des zunehmenden Lkw-Verkehrs. mer