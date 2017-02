„Bin auf Entwürfe gespannt“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde hatte zuletzt im Jahr 1995 einen Architektenwettbewerb initiiert. Die Verwaltung hat damit gute Erfahrungen gemacht – das Gebäudeensemble der KGS Kirchweyhe ist dabei herausgekommen.

Nun haben Politik und Verwaltung für die Sanierung der KGS Leeste – immerhin ein Zehn-Millionen-Euro-Projekt – erneut ein Wettbewerbsverfahren angestrengt. „Insgesamt 189 Architektenbüros aus Deutschland und sechs aus dem europäischen Ausland haben ihren Hut in den Ring geworfen“, sagte die Fachbereichsleiterin Erika Janke erfreut.

Fünf Bürogemeinschaften aus Bremen und jeweils eine aus Hamburg und aus Berlin waren bereits gesetzt. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall die Unterlagen bekommen, um ihre Entwürfe einzureichen. 13 weitere Teilnehmer hat die Gemeinde gestern Mittag per Los gezogen – samt vier Nachrückern.

In einer Trommel aus Glas befanden sich zahlreiche blaue Marken mit einer Zahlenkombination. Hinter jeder Nummer verbarg sich der Name eines Interessenten. „Glücksfee“ Janke bemerkte, dass die Jury eine richtige Rundreise macht, zumal jeweils je eine Firma aus Spanien und ein Unternehmen aus Italien ihre Vorstellungen auf der Grundlage des pädagogischen Konzeptes einbringen wolle. Ziel ist es, die Räumlichkeiten der vier Jahrzehnte alte Schule zu sanieren und baulich an die Anforderung der Pädagogik anzupassen, sagt der Stadtplaner Reinhard Drees aus Bielefeld. „Jedem Jahrgang soll künftig ein Gebäudekopf zugeordnet werden“, sagt KGS-Direktor Rainer Patzelt.

„Ich bin sehr gespannt auf die Entwürfe aus Italien und Spanien und auf die Ergebnisse des Preisgerichtes“, sagt Konrektor Michael Krutschke. Anfang März versendet das Rathaus die Bewerbungsunterlagen. Weitere Termine: Das Preisgericht tagt am 7. Juni und verteilt rund 58 000 Euro für die besten Entwürfe. Eine Ausstellung der Entwürfe ist für den 13. Juni geplant. Das siebenköpfige Gremium besteht unter anderem aus Sabine Keggenhoff, Innenarchitektin aus Arnsberg, Architektin Karin Kellner und Anne Stallkamp aus Hannover.