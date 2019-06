Bildhauersymposium am Wochenende

+ Der Künstler Stefan Vogt und die Kulturbeauftragte Hedda Stock laden in den Mühlengarten ein. Foto: Schritt

Sudweyhe – Bereits zum 16. Mal veranstaltet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kunst in der Provinz“ das Bildhauersymposium an der Wassermühle Sudweyhe. Am morgigen Samstag und am Sonntag, 23. Juni, werden 13 Bildhauer unterschiedliche Skulpturen erarbeiten.