Bildhauersymposium nur ohne Publikumsverkehr

+ Fällt in diesem Jahr aus: das Weinfest der Lions. Foto: Ehlers

Weyhe – Viele Großveranstaltungen fallen nach der Allgemeinverfügung bis zum 31. August aus. Betroffen in Weyhe sind Events wie die Reihe „Summer in the City“, aber auch das für den 7. Juni geplante gemeindeeigene Hafenfest in Dreye oder das beliebte Bahnhofsfest am 5. Juli, teilt die Gemeinde mit. Auf die Streichliste hat die Gemeinde auch den Familienaustausch Weyhe/Coulaines im Mai ebenso gesetzt wie das Street-Art-Festival am 8. August sowie die Hombachlust am 23. August – alles ist offiziell abgesagt. Lese-Aktionen in der Gemeindebibliothek wird es vorerst auch nicht geben können.