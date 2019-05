Biergarten eröffnet am Sonntag

Kirchweyhe bekommt einen Biergarten: Nadine Reiners, Inhaberin des Unternehmens Dance&Event eröffnet am Sonntag, 26. Mai, ihr neues Außengelände. Die Gastronomin lädt zu einem Frühschoppen mit der Live-Band „4ever“ ein. Er beginnt um 11 Uhr. Kinderschminken bietet Kurzweil für die Mädchen und Jungen. Der Außenbereich des Tanz- und Eventcenters bietet an den zahlreichen Biertischen Platz für 200 Gäste. Der Eintritt ist frei. Künftig wird die Unternehmerin den Garten während des Tanzschulbetriebs öffnen und an besonderen Feiertagen wie Himmelfahrt und Pfingstsonntag. sie/Foto: Sigi Schritt