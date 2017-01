Bezahlbares Wohnen

Der Bauboom hält in Weyhe an, doch es fehlen Sozialwohnungen. - Foto: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer in Weyhe eine Wohnung mieten oder ein Grundstück kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen. „Die Preise sind überhitzt“, wertet Baudirektor Steffen Nadrowski. Wohnen in der Wesergemeinde soll nach dem Willen von Politik und Verwaltung aber bezahlbar bleiben. „Eine Raumpflegerin hat mich angesprochen, weil sie gerne herziehen möchte, sie kann es sich aber nicht leisten“, berichtete Bürgermeister Andreas Bovenschulte kürzlich dem Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt. Die Rathausmitarbeiter arbeiten an einer wohnungspolitischen Gesamtstrategie.

Dieser noch von der Verwaltung zu erarbeitende Gesamtplan soll unter anderem auch das Wohnraumversorgungskonzept beinhalten, das der Landkreis im Dezember vorgelegt hatte. In dem mehrseitigen Papier sind auch Daten und Prognosen für die Wesergemeinde zu finden (wir berichteten). Wie Baudirektor Nadrowski nun ausführte, habe die Gemeinde bereits zwei Wohnbaulandkonzepte und nannte als Stichwort „Bauen in zweiter Reihe“. Doch das reiche nicht mehr aus, um gute Politik zu machen. Nun gehe es um die Bedarfe – also auch um den Wunsch der Raumpflegerin, in Ortsteilen wie Leeste oder Kirchweyhe eine Wohnung zu beziehen. „Das Konzept des Landkreises öffnet die Tür, um den sozialen Wohnungsbau für Investoren zu ermöglichen“, erklärte Steffen Nadrowski. Das soll aber noch nicht alles sein, denn die Gemeinde will intensiver nachschauen, auf welchen Grundstücken Häuser errichtet werden können. Diesen Umstand wollen die Rathausmitarbeiter den Eigentümern schmackhaft machen. Planer Max Serzisko berichtete, dass bis 2020 rechnerisch pro Jahr 114 Wohnungseinheiten benötigt aber im gleichen Zeitraum auch 135 Wohnungen fertiggestellt würden.

Einstimmig votierte die Politik dafür, das Handlungsprogramm Innenpolitik fortzuschreiben und das Landkreiskonzept einzuarbeiten.

„Wir Weyher haben bereits das Privileg hier zu wohnen“, kommentierte Frank Seidel (SPD). „Wir unterstützen den Vorschlag, das Handlungsprogramm Innenentwicklung fortzuschreiben. Wohnen in Weyhe muss für jeden bezahlbar bleiben.“ „Wer soll den Topf füllen, um die Sozialwohnungen zu bauen?“, fragte Ingrid Söfty (CDU). Die Verwaltung möge der Politik ein schlüssiges Konzept vorlegen. „Fördermittel laufen in große Städte.“

Auch wenn die Umsetzung des Wunsches nicht einfach ist, zumal Bauland seinen Preis hat, will die Gemeinde sich Lösungen überlegen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte dazu, dass Investoren zumindest einen zinslosen Kredit bekämen, auch wenn das bei der derzeitigen Zinslage mit zwei Prozent nur ein kleiner Effekt sei. Ein anderer Weg könnte eine Umlegung der Kosten darstellen. Die Kurzformel des Verwaltungschefs lautet: Wer Geld verdient, soll bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die Politik müsste dann also entscheiden, ob künftig Bauträger einen Teil ihres Areals, den es zu erschließen gilt, mit Sozialwohnungen belegten. Außerdem könnte die Kommune die Grundstücke, die sie veräußern möchte, statt zu Höchstpreisen unter den Marktpreisen vergeben. Aber auch das müsste die Politik entscheiden, wenn das Strategiepapier ausgearbeitet worden ist.