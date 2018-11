Bewegte Geschichten über Weyher Familien

WEYHE - Von Heiner Büntemeyer. Nach einer beeindruckenden Feier aus Anlass des Volkstrauertages war auch der letzten Skeptiker im Weyher Rathaus davon überzeugt, wie richtig es war, den Tag mit einer Zentralfeier zu beginnen. Wer an dieser Zeremonie nicht teilnehmen konnte, verpasste eine wunderbare Gelegenheit, für einen kritischen Blick aus dem alltäglichen Hamsterrad.

Helmut Raddatz vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge begrüßte die Gäste. Auf dessen Initiative waren die zuvor nur dezentralen Feierlichkeiten ins Rathaus verlegt worden. Er erinnerte daran, dass vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg endete, der rund 14 Millionen Menschenleben gefordert hatte. Aber die anschließende Stille sei trügerisch gewesen, denn ein noch größeren Sturm sollte folgen – ein weiterer Weltkrieg mit einem Vierfachen an Toten. Heute frage man sich fassungslos, wie so etwas passieren konnte, denn die Toten des ersten Krieges waren damals nicht vergessen.

Schon seit 1923 habe es den Volkstrauertag gegeben. Um so wichtiger sei es, sich bewusst zu machen, dass wir in Europa seit 73 Jahren in Frieden leben.

Landrat Cord Bockhop stellte die Frage, wie man „Volkstrauer“ machen könne, weil junge Leute die Erfahrungen des Krieges glücklicherweise nicht gemacht und sie vielleicht von Älteren nicht vermittelt bekommen haben. Es sei ein Tag der Mahnung, ein Tag, um innezuhalten und zurückzublicken auf das 20. Jahrhundert mit seinen Kriegen. Die schwarz-weißen Bilder von damals benötigten keine Übersetzung, sie seien beklemmend, sprächen für sich und führten zwangsläufig zu der Gewissheit, dass es keinen guten und keinen gerechten Krieg gibt. „Jeder Krieg ist von Übel. So etwas darf nie wieder geschehen“, so Bockhop. Daher sei es wichtig, dass es den Volkstrauertag gibt und Gedenkstätten besucht werden, auf denen Namen stehen, die zu Menschen gehören und dann darüber nachzudenken, was uns diese Menschen heute sagen würden.

Patenschaften mit französischen und polnischen Städten seien inzwischen selbstverständlich und trotzdem etwas Besonderes. Bockhops Wunsch: „Das neue Jahrhundert sollte ein friedvolles Jahrhundert werden“.

Wie friedlich, schlicht und schön klang die Melodie des Kinderliedes mit dem harmlosen Titel „Maikäfer flieg“, die Sören Tesch anspielte. Um so verstörender dann der Text „dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist im Pommerland. Pommerland ist abgebrannt. Maikäfer flieg!“ Natürlich kannten die meisten Zuhörer dieses Lied und hatten es vielleicht sogar selbst gesungen. Es war die Überleitung zu einem Vortrag von Gemeindearchivar Hermann Greve und Laura Janssen, die als Freiwillige gegenwärtig in der Gemeinde arbeitet. Sie beleuchteten Familienschicksale wie das des Juden Walter Jacobsohn, der 1938 von Kirchweyhe in die USA auswandern musste, oder die Geschichte einer Weyherin, die mit ihrer Familie aus Bessarabien vertrieben wurde, um ihrerseits in Westpolen einen Hof zu übernehmen, von dem die polnischen Besitzer vertrieben worden waren. Eindrucksvoll auch die Schilderung der Erlebnisse von Dorothea Rendigs gegen Kriegsende in Breslau und in ihrer Heimatstadt Silberberg.

Zum Schluss erzählten beide die Geschichte von Himidan aus dem Sudan, der nach zweijähriger Flucht über Libyen, das Mittelmeer und Italien in Weyhe gestrandet ist und versucht, hier eine Zukunft aufzubauen und trotzdem irgendwann zu seiner Familie in den Sudan zurückzukehren.

Manfred Streich vom Volksbund mahnte, Gefühle wie Schuld, Trauer und Scham sollten an so einem Tag nicht überlagert werden durch die Bewältigung des Alltags, der Gegenwart und der Gestaltung der eigenen Zukunft, und Pastor Ulrich Krause-Röhrs sprach das eindrucksvolle Versöhnungsgebet von Coventry. Begleitet wurden diese Beiträge von Sören Tesch und Jason Brown mit Liedern wie „Stay with me“, „Halleluja“ und dem Song „Vertriebener“ von Heinz Rudolf Kunze mit dem Refrain „Ich will keine Revanche, nur Glück“. Und als der eine oder andere Zuhörer noch verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln wischte, wurde es lebendig, denn Tesch hatte die „Leester Chorwürmer“, Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, eingeladen, die unter seiner Begleitung „Das Lied vom anders sein“ sangen und als „Strippenzieher“ Bänder durch die Reihen spannten, um zu symbolisieren, dass alle an einem Strang ziehen möchten.