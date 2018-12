Betroffene beraten Betroffene

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Und dann ist nichts mehr, wie es war: Wer nach einer folgenschweren Diagnose plötzlich in ein anderes Leben katapultiert wird und mit einem Handicap leben muss, ist auf Beratung angewiesen. Alexandra Kurtz, Jenny Diedrichs und Andreas Evenburg wissen das aus eigener, viel zu oft leidvoller Erfahrung. Aber sie haben gekämpft – und wollen jetzt anderen in ähnlicher Situation Mut machen, ihnen neutrale Hilfsmöglichkeiten vorstellen. Die drei sind ehrenamtlich als Peers bei der „Unabhängigen Teilhabeberatung für den Landkreis Diepholz“ im Einsatz.

Betroffene unterstützen Betroffene – dieses Peer-Konzept war ein entscheidendes Kriterium dafür gewesen, dass der neu gegründete Verein um die Vorsitzende Katrin Kurtz 254 600 Euro vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erhalten hatte (wir berichteten). Grundlage: das neue Bundesteilhabegesetz.

Gestern stellte sie in der „Alten Wache“ in Weyhe ihr Team vor – zu dem gehört sowohl sie selbst als auch ihre Tochter Alexandra, die mit dem Down Syndrom zur Welt kam. Leiter im Beratungsteam: Jan Eschweiler, der mit einer Vollzeitstelle für die „Unabhängige Teilhabeberatung“ wirkt. Ihm zur Seite stehen mit jeweils 14 Wochenstunden Bernhild Lodny aus Kirchdorf, die berufliche Beratungserfahrung hat, und Katrin Kurtz als Mutter einer Tochter mit Handicap, Vorsitzende des Kreisbehindertenbeirats und Vorsitzende des neuen Vereins.

In dieser Funktion steht ihr als Stellvertreterin Jenny Diedrichs zur Seite, die aber gleichzeitig in zweiter ehrenamtlicher Funktion für die „Unabhängige Teilhabeberatung“ wirkt – als Peer-Beraterin, also selbst Betroffene. Die 37-Jährige aus Sulingen leidet unter Multiple-Sklerose und musste ihren Beruf beim Landkreis Diepholz aufgeben. Dort arbeitete sie in der Eingliederungshilfe und weiß daher, wie die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Behörden geregelt wird. „Ich möchte Menschen helfen“, sagt sie – und will ihre ganz persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Diagnose einbringen. Die 37-Jährige freut sich auf ihre neue Aufgabe.

Das gilt genauso für den 63-jährigen Andreas Evenburg aus Syke, der aufgrund seiner eigenen Erfahrungen Menschen mit Hirnblutungen oder Schlaganfällen zur Seite stehen will – ehrenamtlich als Peer. Und wie alle anderen Mitarbeiter im Team auch: auf Augenhöhe, mit Respekt.

Die jüngste der ehrenamtlichen Peers ist die 22-jährige Alexandra Kurtz. „Eine gestandene Frau“, erklärt Martina Jenner mit liebevollem Blick. Sie hat Alexandra als Freundin ihrer eigenen Tochter aufwachsen sehen – und sich dafür entschieden, dem neuen Verein als Finanzberaterin zur Seite zu stehen.

Die Weichen sind gestellt. Denn schon jetzt steht fest, dass die „Unabhängige Teilhabeberatung“ in der „Alten Wache“ in Weyhe, beim Verein „Gemeinsam“ in Stuhr, im Gesundheitszentrum „Igel“ in Barnstorf sowie bei der Arbeiterwohlfahrt in Bruchhausen-Vilsen als auch bei der AOK in Sulingen Sprechstunden in barrierefreien Räumen anbieten wird. „Kostenlos und unabhängig“, betont die Vorsitzende. Die Beratungszeiten stehen noch nicht fest, weil sie sich nach dem Bedarf richten sollen. Auch in Lemförde und in Bassum zeige der Verein Präsenz, kündigt Katrin Kurtz an – genauso soll es Angebote in Syke, Diepholz und Kirchdorf geben. „Dann haben wir uns im Landkreis gut vernetzt“, sagt die Vorsitzende nicht ohne Stolz. Genauso will das Team aufsuchende Beratung anbieten, also bei den Betroffenen Zuhause.

Wer einen Termin vereinbaren möchte, erreicht Jan Eschweiler unter Telefon 0173/4394040 und Katrin Kurtz unter 0173/4384704.