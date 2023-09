Stromausfall in Weyhe: 10.000 Haushalte betroffen

Von: Biljana Neloska

Etwa 10.000 Haushalte in Weyhe waren am Freitagnachmittag kurzzeitig ohne Strom. © IMAGO/Michael Bihlmayer

10.000 Haushalte in Weyhe hatten am Freitag keinen Strom.

Etwa 10.000 Haushalte in Weyhe hatten am Freitagnachmittag kurzzeitig keinen Strom. Zuvor war es bereits aufgrund sogenannter Erdschlüsse (Kontakt zwischen Stromleitungen und der Erde) in Kirchweyhe und Dreye zu vereinzelten Stromausfällen gekommen.

Reparaturarbeiten: Avacon schaltet rund 200 Stationen ab

Für die Reparaturarbeiten musste die Avacon rund 200 Stationen großflächig abschalten, berichtet Unternehmenssprecherin Milena Neermann. „Das hat etwa 10.000 Haushalte betroffen. Die meisten konnten aber nach drei bis fünf Minuten schnell wieder versorgt werden“, so Neermann.

Einige Stationen – sieben in Kirchweyhe und vier in Dreye – blieben im Zuge der Reparaturarbeiten noch abgeschaltet. Die Störungen sollten aber im Verlauf des Nachmittags behoben und auch die restlichen Haushalte wieder mit Strom versorgt sein, erklärt Neermann.