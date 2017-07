Besucher strömen zum zweiten Event „Summer in the City“

Die zweite Ausgabe der „Summer in the City“-Reihe auf dem Kirchweyher Marktplatz kann die Initiatorin Ines Hansemann vom Stadtmarketing erneut als vollen Erfolg verbuchen. Das Regenwetter pausiert heute und so strömten ab 18 Uhr die Bürgerinnen und Bürger zur großen und friedlichen Sause. DJ Tim Löwenau (Bild) und der Ire Richie Ros wechseln sich bis 22 Uhr musikalisch ab. Die Wagenburg aus Foodtruck und Ausstellern, die Essen und Getränke anbieten, ist größer im Vergleich zum Event vergangener Woche und kommt beim Publikum erneut gut an. So ist jetzt ein Bio-Foodtruck aus Bremen dabei, der sowohl Bio-Getränke als auch Kuchen und Pizza anbietet. Außerdem schickte der Theaterpub von nebenan einen Getränkewagen auf den Platz.

J sie/Foto: Husmann