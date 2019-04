Naturschutzbund-Besucher erhalten Samen und Wasserpflanzen

Weyhe – Die Serie der beliebten Sonntagsöffnungen der Weyher Naturschutzstation, die jedes Jahr Hunderte Besucher anzieht, startet in diesem Jahr einen Monat früher. Die örtliche Nabu-Gruppe bittet nämlich schon am kommenden Sonntag, 14. April, Interessierte auf ihr Gelände an der Böttcherei.

Das Thema Insektenschutz sei für den Ortsverein so wichtig, dass er sich diesen Schritt überlegt hat. Die Verantwortlichen um Thomas Brugger und Bernd Daneke wollen „den dramatischen Rückgang des Insektenvorkommens“ thematisieren. Eine einfache Möglichkeit, dagegen etwas zu tun, ist aus ihrer Sicht das Anlegen von Blühwiesen und Beeten als Nahrungsgrundlage für die Insekten. „Selbst im Blumenkübel und Balkonkasten ist eine Hilfe sinnvoll“, so Daneke. Dafür sei in diesem Monat eine gute Zeit.

Der Nabu hat hierfür regionales Saatgut besorgt, dass an die Gegebenheiten in Norddeutschland angepasst ist. „Saatgutmischungen aus dem Handel enthalten manchmal Samen von Pflanzen, die in dieser Region gar nicht vorkommen, und daher unseren heimischen Insekten nur bedingt nützen“, so Daneke. Wer von der abgepackten Samenmischung etwas haben möchte, den bitten die Organisatoren, eine Dose mitzubringen. Der Nabu möchte außerdem den Besuchern spezielle Aussaathilfe mitgeben, denn die Samen sind laut Daneke sehr klein. Außer dem Saatgut biete der Nabu Hinweise und Anleitungen zur Anlage von Blumenwiesen oder kleinen Beeten und auch generell für die Anlage eines insektenfreundlichen Gartens. Teichbesitzer können sich eine Krebsschere mitnehmen, solange der Vorrat reicht. Das ist eine geschützte und seltene Wasserpflanze, die Libellenarten als Eiablageplatz dient.

