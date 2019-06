Erstes Nachbarschaftsfest: Nicht allzu viele, dafür aber zufriedene Gäste

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Die Gemeinde Weyhe und das Seniorenservicebüro von Pro Dem hatten die Idee des Leester Quartierbetreuers Lutz Harjes aufgegriffen und am Samstag unter dem Motto „Neun Ortsteile – ein Fest“ eine gemütliche Runde vorbereitet. Etwa 40 Gäste fanden sich im Sudweyher Mühlengrunde zu diesem ersten Nachbarschaftsfest ein. Empfangen wurden sie mit Musik von Dididoktor Diedrich Heumann.

Begrüßt wurden sie auch von Quartiersmanagerin Christin Brümmer, die sich darüber freute, dass dieses Fest spontan zustande gekommen war, und die sich bei den Kuchenspenderinnen bedankte. Frauen aus allen neun Weyher Quartieren hatten gebacken. So konnten sich die Besucher an einem reichhaltig bestückten Büfett bedienen, an dem auch ein kleines Spendenschwein stand.

Die Gäste interessierten sich dafür, ob wirklich aus allen neun Weyher Ortsteilen Besucher gekommen waren. Ja, sie alle waren vertreten. Sogar das Quartier Lahausen, obgleich am Samstag in Lahausen Schützenfest gefeiert wurde. Edith Moos hatte sogar einen Lahauser Kuchen mitgebracht.

Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Besucher der Musik, in den Pausen klönten sie, und einige freuten sich, dass es auch schattige Plätze im Mühlengrunde gab.

+ Leckere Kuchen haben Frauen aus allen Ortsteilen gebacken. © heinfried husmann

Sie fanden es „richtig gut“, dass der Dididoktor an diesem Nachmittag unentgeltlich spielte. Er packte viele seiner Lieder aus, vom „plattdeutschen Country“ bis zur sentimentalen Ballade. Und zwischendurch gab er auch noch Nachhilfe in Plattdeutsch, indem er so seltsame Begriffe wie „Bangebüx“ und „uutneiht“ übersetzte. Später löste ihn die Band „We Stamp“ ab, und Diedrich Heumann konnte sich beim zweiten Teil des geselligen Treffens als Zuhörer entspannt zurücklehnen.

Die Besucher haben den Nachmittag genossen. Einige hatten noch mehr Gäste erwartet, aber sie hoffen, dass so ein Fest wiederholt wird. „Dann kommen bestimmt noch mehr“, war sich eine Besucherin ganz sicher.