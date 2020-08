von Sigi Schritt schließen

Das Urlaubswetter ist wieder da: Die Sonne zeigt sich von der besten Seite, um Ausflüge in die Natur zu unternehmen. Wer aufmerksam durch Weyhe geht oder fährt, wird sicherlich die eine oder andere Schönheit erblicken. So, wie hier in Leeste vor dem Maisfeld, vor dem Sonnenblumen blühen. Es macht Spaß, heimatliche Gefilde zu erkunden.