Die besten Zähne im Nordkreis

Sechs Klassen absolvieren Präventionsprogramm – Zahnfee bringt Geldpreise mit

+ Die Zahnfee Sonja Brinkmann verteilt Geld und Urkunden an diese Klassen. Foto: Schule

Sudweyhe - Von Sigi Schritt. Kurz vor den Ferien hat die Grundschule Sudweyhe Besuch von der Zahnfee Sonja Brinkmann bekommen. Die Prophylaxe-Fachkraft des Mundhygienevereins Diepholz-Nord hat Geldpreise mitgebracht. Die Grundschule sei die „beste im Nordkreis“, deshalb brachte die Zahnfee einen Betrag von 110 Euro mit. Mehrere Klassen hatten sich an der Aktion beteiligt – so viel wie in keiner anderen Grundschule des Nordkreises. Auch in Erichshof, Kirchweyhe und Leeste schaute Brinkmann vorbei, aber in Sudweyhe waren es gleich sechs Klassen.