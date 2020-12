Facebook

Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage im kleinen Kreis also: Wir werden tatsächlich besinnliche Tage erleben, die man sich in zurückliegenden Jahren immer gegenseitig gewünscht hat, aber nie eingetreten sind, weil Verwandten- und Freundesbesuche anstanden. Die Krippe, die in einem Vorgarten an der Waldstraße in Kirchweyhe steht, zeigt übrigens, dass es auch im Stall von Bethlehem möglich ist, Abstand zu halten, um einem Virus zu entgehen.