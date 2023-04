Beschädigtes Abwasserrohr: Ärger nach Glasfaser-Ausbau in Weyhe

Durchgeschossenes Breitbandkabel

Ort des Geschehens: Zwischen Haus und Gullydeckel war das Pflaster in der Einfahrt eingesackt. Den Schaden hat kurzerhand ein Fachbetrieb behoben, den das Ehepaar Kiltz/Schröder wegen einer anderen Sache gerufen hatte.

Für ein beschädigtes Abwasserrohr macht ein Ehepaar aus Weyhe den Breitbandausbau der Deutschen Glasfaser verantwortlich. Dort seien sie wochenlang mit ihrem Anliegen nicht durchgekommen, ärgern sich die beiden.

Weyhe – Am helleren Sand zwischen den Fugen lässt sich erkennen: In der Einfahrt vor dem Haus von Jutta Kiltz und Uwe Schröder ist kürzlich das Pflaster neu verlegt worden. Der behobene Schaden lag darunter. Ein kaputtes Abwasserrohr, das eigentlich unterirdisch von der Regenrinne zum Gully verläuft. Dessen Beschädigung führt das Ehepaar auf Arbeiten zur Verlegung von Breitband-Kabeln für die Deutsche Glasfaser vor rund anderthalb Jahren zurück.

Bei dem Internetanbieter mit Sitz in Borken haben sie sich ihrer Beschreibung zufolge seit Mitte Februar um Begleichung der Handwerker-Rechnung bemüht. Lange vergeblich. Aber nach einer Anfrage der Kreiszeitung scheint noch einmal Bewegung in die Sache gekommen zu sein.

Hohlraum: Dieses Foto, das Jutta Kiltz im Februar aufgenommen hat, zeigt zwei Kabel über einem beschädigten Abwasserrohr.

Ein Foto, das Jutta Kiltz am 14. Februar aufgenommen hat, zeigt zwei Kabel, die quer über ein zerstörtes Plastikrohr verlaufen. Das Bild hat sie aufgenommen, nachdem Garten- und Landschaftsbauer das Pflaster geöffnet hatten – „zur Beweissicherung“. Die Gartenbaufirma war eigentlich da, um eine Rampe für den Rollstuhl von Uwe Schröder anzulegen, habe sich aber spontan der Sache angenommen. An besagter Stelle sei das Pflaster vorher immer weiter abgesackt; nach starken Regenfällen hätten sich die Spalte zwischen den Steinen vergrößert, so Kiltz. „Hier ist ein Riesenloch“, fasst sie die Diagnose der Handwerker zusammen. Offenbar war der Boden unterspült worden.

Das Angebot, den Schaden, direkt beheben zu lassen, haben die Eheleute angenommen. „Weil hier ständig Verkehr ist“, begründet Kiltz. Die Zufahrt verbindet zwei weitere Häuser mit der Erichshofer Heide. „Das sind sieben Autos.“ Mit einem schweren Fahrzeug hätten man dort einbrechen können, glaubt sie.

Um die Glasfaser-Kabel zu verlegen, sei seinerzeit vorne an der Straße gebuddelt worden, nicht in der Einfahrt selbst. Von dort seien die Kabel zu den Häusern durchgeschossen worden – und haben dabei anscheinend ein Abwasserrohr der Familie Kiltz/Schröder durchquert.

Ebenfalls am 14. Februar schrieb Uwe Schröder eine E-Mail an die Deutsche Glasfaser, in der er den Schaden meldete und ankündigte, die Rechnung zu übersenden, sobald diese vorliege. Die Rechnung sollte – wohl, weil der Betrieb ohnehin da gewesen war – mit gut 300 Euro vergleichsweise gering ausfallen. Dass er zum Zeitpunkt der E-Mail nicht gut auf das Unternehmen zu sprechen war, zeigt der darin enthaltende Satz: „Eine schnelle fernmündliche Meldung des Schadens war nicht möglich, da niemand in der Zentrale in Borken in der Lage war, einen zuständigen Sachbearbeiter zu finden.“

Weitere E-Mails und zahlreiche Telefonanrufe seien gefolgt. „Bestimmt 50-mal“, hätten sie bei der Deutschen Glasfaser angerufen, berichten Kiltz im Gespräch. An die Kreiszeitung schrieb Schröder: Das Unternehmen habe sich geweigert, den Schaden zur Kenntnis zu nehmen, die Telefonnummer eines Sachbearbeiters zu nennen oder „gar den Betrag von 300,78 Euro“ zu zahlen – so hoch beziehungsweise niedrig war die Handwerker-Rechnung ausgefallen. Auch Name oder Kontaktdaten der Baufirma, die seinerzeit die Glasfaserkabel bei ihnen verlegt hat, hätten sie in den knapp zwei Monaten nicht in Erfahrung bringen können.

Den Internet-Vertrag bei der Deutschen Glasfaser hatte Schröder im Februar bereits gekündigt – „weil wir mit der Firma unzufrieden waren“. Dass sie Kunden waren, aber nicht mehr sind, scheint zu Zuordnungsproblemen geführt zu haben. Jedenfalls verweist Dennis Slobodian, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser, darauf, dass Schröder sich bei der Kontaktaufnahme über eine unbekannte E-Mail-Adresse gemeldet habe. Deswegen habe man Schröder nicht verifizieren können, also bestätigen, ob er Kunde sei. Das habe erst am 29. März nach telefonischem Kontakt erfolgen können.

Slobodias Erläuterungen zufolge unterscheidet die Deutsche Glasfaser bei Schadensfällen zwischen Kunden und Nichtkunden: Nichtkunden würden die Kontaktdaten des Baupartners, also des beauftragten Unternehmens, mitgeteilt, während bei Kunden die Deutsche Glasfaser die Kontaktaufnahme übernehme. „Insgesamt ist das kommunikativ etwas schiefgelaufen – kundenseitig“, sagt Slobodian hinsichtlich der Meldung des Schadensfalls. „Nichtsdestotrotz“ werde sich ein Kollege des Kundenservices „kulanterweise“ mit Schröder in Verbindung setzen, stellte der Pressesprecher vergangene Woche in Aussicht.

Tags darauf rief laut Uwe Schröder tatsächlich ein Mitarbeiter an. Der habe sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und gebeten, die Rechnung zuzusenden, um sie der Baufirma mit der Bitte um Regulierung weiterzuleiten. Ob die – nun namentlich bekannte Firma – den Schaden anerkennen werde, habe der Mitarbeiter aber nicht versprechen wollen, berichtet Schröder. Sein vorläufiges Fazit: „Der Vorgang befindet sich noch in den Klauen der Bürokratie, ein Ende ist nicht abzusehen.“