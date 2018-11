Berufungsprozess gegen Weyher

Entsorgungskosten überhöht?

Verden / Weyhe - Von Wiebke Bruns. Wegen Betrugs in 92 Fällen, davon in 89 Fällen in gewerbsmäßiger Form, muss sich der Geschäftsführer eines Unternehmens aus Weyhe seit gestern in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden verantworten. Von dem 62-Jährigen wird ein auf zweieinhalb Jahre Haft lautendes Urteil des Schöffengerichts Syke angefochten.