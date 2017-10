Berufsschule: Debüt mit einer Klasse

19 angehende Physiotherapeuten

Georg Hövemann, örtlicher Bezirksleiter der Ludwig-Fresenius- Schulen, begrüßte die neuen Schüler und Gäste im Obergeschoss des Rudolf-Virchow-Hauses.

LEESTE - Von Sigi Schritt. Das Gesundheitswesen in der Region bekommt Verstärkung: Die Ludwig-Fresenius- Schulen mit Sitz in Köln haben seit gestern in Weyhe einen neuen Standort. Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Vertreter des Rats, folgten der Einladung zur Einweihung der Physiotherapieschule. Sie ist eine von insgesamt 25 in Deutschland und soll im nächsten Jahr den Standort Delmenhorst ersetzen – nämlich dann, wenn Investor Peter Flügge auf dem Medicum-Areal das neue Schulgebäude errichtet hat. Es hat Platz für weitere Fachrichtungen (wir berichteten).