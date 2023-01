Tipps für den Berufseinstieg

Von: Sigi Schritt

Teilen

Arbeiten in den Ferien, um die Messe vorzubereiten: Falk Brozio und Annika Nickel. © Sigi Schritt

Weyhe – Sie hatten möglicherweise sogar die gleichen Lehrer wie die jetzigen Schüler: Gemeint sind die Referenten der Ehemaligenmesse, die am Samstag, 25. Februar, wieder an die KGS Leeste und somit an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren. Sie sollen in der Zeit von 11 bis 14 Uhr Schülern von ihrem Werdegang berichten und den künftigen Absolventen des Haupt- und Realschulzweigs sowie den Abiturienten Auskunft geben, mit welchen beruflichen Wegen man was erreichen kann.

Es soll dabei Angebote für die Absolventen aller drei Schulzweige geben. Das wünschen sich Annika Nickel, Beauftragte für berufliche Orientierung im Gymnasialzweig, und Falk Brozio, Vorsitzender des Förderkreises der KGS Leeste und selbst Ehemaliger der KGS. Sie haben schon einige Referenten auf ihrer Liste, doch es sollten noch mehr werden. Das Duo ruft Ehemalige auf, die eine Lehre absolviert haben, studieren oder mitten im Berufsleben stehen. Annika Nickel wünscht sich als Referenten Ehemalige aus der Nähe. Dies könnten zum Beispiel jene Mitglieder der Führungsspitze im Rathaus Weyhe sein, die Abgänger dieser Schule waren. Aber auch Absolventen aus den Betrieben und Organisationen in der Region seien gern gesehene Gäste.

Die Pädagogin möchte den Schülern so viel Berufsorientierung wie möglich bieten. „Für viele ist die Berufsorientierung schwierig“, umreißt sie das Problem. Schüler würden Entscheidungen vor sich herschieben. Ganz häufig entschieden Schüler sich für einen Beruf, den sie über die Verwandtschaft oder den Freundeskreis kennen. Berufe hätten sich aber weiterentwickelt, seien differenzierter und anspruchsvoller geworden als noch vor 20 Jahren, sagt die Pädagogin. Die Erwartungshaltung der Schüler? „Sie wollen zum Beispiel wissen, ob ein Beruf Spaß macht und wie viel Geld man verdienen kann.“

Für den Förderkreis-Vorsitzenden Falk Brozio ist es die erste Berufsinformationsmesse, die er mitorganisiert. „Ich war selbst einmal Referent“, sagt er. Er gab beispielsweise Antworten auf die Frage, weshalb Betriebsräte und betriebliche Mitbestimmung wichtig sind. „Ich war extra aus Berlin angereist“, sagt er. Er schlüpfte wie bald andere Ehemalige in die Rolle des Referenten. „Die damalige Förderkreis-Vorsitzende Sonja Eden hatte mich gefragt. Es war mir auch ein Anliegen, das Thema unter den Schülern bekannt zu machen. Die lernen das nicht in der Schule.“ Falk Brozio sei überzeugt davon, dass betriebliche Mitbestimmung ein Riesenthema sein müsste. „Wir hätten noch eine schlagkräftigere Wirtschaft in Deutschland, wenn wir mehr betriebliche Mitbestimmung hätten. Das sagt jede Studie. Unternehmen, die Betriebsräte haben, sind nachgewiesenermaßen erfolgreicher.“

Falk Brozio wünscht sich, dass sich aus vielen Jahrgängen Ehemalige melden, um aus ihrem Leben zu berichten. Außerdem sollten sie die Gelegenheit nutzen, ihre alte Schule nach der Sanierung „in einem kompletten neuen Look“ anzusehen. „Ich möchte, dass die Ehemaligen, gute Impulse für das zukünftige Leben der Schüler mitgeben können. Und dass die Neugier der Schüler ein schönes Erlebnis für die Referenten ist.“

Ein Ehemaliger, der im Jahr 2006 sein Abi gemacht hat, ist ganz frisch auf der Referentenliste: der Bremer Hochschullehrer und internationale Cyberrechtsexperte Prof. Dr. Dennis Kenji Kipker (Abi 2006). „Ich will den Leuten zeigen, was man mit einem Jura-Studium alles Vielfältiges anfangen kann, auch ohne in den klassischen Bereichen Anwalt oder Behörde zu arbeiten.“ Seine Erkenntnis: „Viele angehende Juristen bekommen schon im Studium die Scheuklappen aufgesetzt und sehen nichts anderes mehr als ihre Examina und einen späteren Beruf ausschließlich in der Rechtsberatung. Dabei gibt es so viele Arbeitsfelder. Es kommt eben nur darauf an, auf was man sich zusätzlich zu Jura spezialisiert.“ Sein Tipp: „Wenn man Jura studiert, heißt das außerdem noch lange nicht, dass man nur in Deutschland arbeiten kann. Ein interessanter Weg ist zum Beispiel, nach einem abgeschlossenen Studium mit dem ersten Examen ins Ausland zu gehen, um dort ein MBA-Studium aufzunehmen. Dann hat man zwei Qualifikationen in einem: Recht und Betriebswirtschaft inklusive Auslandserfahrung.“ Der KGS-Ehemalige ist sicher: Somit hätten diese Absolventen für die internationale Beratung ausgezeichnete Einstiegschancen.

Von Sigi Schritt

Die Organisatoren wünschen sich viele Referenten. Falk Brozio (6. v .r.) war im Jahr 2018 einer von vielen, die über ihren Werdegang berichteten. © Archivfoto: Sigi Schritt

Kontakt: annika.nickel@kgs-leeste.eu falk.brozio@kgs-leeste.eu