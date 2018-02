Gospelchor Weyhe probt für Konzert am 9. März

Berührend, emotional und arbeitsintensiv

+ © Ehlers Kantorin Elisabeth Geppert (l.) und die Sängerinnen Jennifer Schaapen (M.) und Petra Müller freuen sich auf das Konzert. © Ehlers

Weyhe - Der Gospelchor der Felicianuskirchengemeinde steckt mitten in den Proben für sein nächstes Konzert am Freitag, 9. März, in der Kirche. Das Kirchweyher Gotteshaus hat schon viele Auftritte dieser Art erlebt, und der von Elisabeth Geppert geleitete Chor verfügt in Weyhe und in Umgebung über einen großen Fankreis.