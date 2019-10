Von Berlin, Baumängeln und BH-Größen

Kirchweyhe - Von Martin Möhring. „Klatschen sie ruhig, ich kann damit umgehen“, begann ein gut aufgelegter Frank Lüdecke seinen Auftritt in der KGS Kirchweyhe am Samstag. Und das Publikum sparte an dem Abend nicht mit Applaus.

Er käme gebürtig aus Berlin, so Lüdecke, und könne offiziell mitteilen, dass der Flughafen mit Sicherheit ab 2028 eröffnet werden würde – zunächst allerdings nur die Sanitäranlagen. In Berlin würde die S-Bahn nur im Sommer fahren, im Winter sei es zu kalt, kalauerte der Kabarettist weiter. Und in Schulturnhallen der Hauptstadt könne man noch Baumängel aus der Weimarer Republik sehen, so marode sei es dort vielerorts.

Die musikalische Vorstellung seiner Person mit der Gitarre zeigte schnell, dass an ihm durchaus ein Profimusiker verloren gegangen ist. Auf dem Lande habe man einen erweiterten Kulturbegriff als in der Stadt, so der Kabarettist in Richtung des Weyher Publikums, „die Sperrmüllabfuhr läuft noch unter Veranstaltungen“.

Mit feiner kabarettistischer Klinge ging es weiter im Programm, das den Titel „Über die Verhältnisse“ trug. Es wurde deutlich, warum Lüdecke seit Jahren zur ersten Riege des deutschen Kabaretts gehört. Er war Hauptautor für Dieter Hallervorden und künstlerischer Leiter der „Distel“ in Berlin, er schreibt satirische Theaterstücke und Kolumnen. Er erhielt mehrere Kabarettpreise, darunter den Internetpreis „Zeck“ für seinen Spagat zwischen intellektuellen politischen Witz und Unterhaltung. Und er trat regelmäßig in der bekannten Kabarettsendung „Der Scheibenwischer“ auf. In Weyhe schöpfte er aus seinem gesamten Repertoire und hatte ein gut gelauntes Publikum an seiner Seite.

In Finnland habe jede Bushaltestelle W-Lan, konstatierte Lüdecke. In Deutschland gäbe es hingegen auf dem Lande gar keine Haltestellen mehr. Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in Nebentätigkeit würde Lüdecke aus kabarettistischer Sicht begrüßen, da gäbe es Stoff für neue Programme. Solchen Stoff bietet auch Donald Trump. Er hat laut Lüdecke das Postfaktische erfunden, der Wahrheitsgehalt sei egal, nur die erzielte Aufmerksamkeit sei wichtig.

Deutsche Schulen seien noch in der Kreidezeit, bemängelte der Kabarettist zudem. In Bezug auf Schulen schilderte er auch den Fall eine Berufsschülerin, die in einem Fragebogen unter Konfession angegeben habe: 75 B .