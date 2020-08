Bereits mehr als sechs Millionen Euro bezahlt

Weyhe – Zwar nicht mit Siebenmeilenstiefeln aber immerhin mit Rückenwind durch die Corona-Krise verändert die KGS Leeste bei der anstehenden Kompaktsanierung ihr Gesicht – innen wie außen. „Wir kommen gut voran“, sagt die Architektin Tanja Remke. Da die Schüler wochenlang daheim lernten, konnten bislang diverse Abbrucharbeiten früher erledigt werden. Aus jetziger Sicht könne das angestrebte Ziel, den Umbau in sieben Abschnitten zu vollziehen, bis Mitte 2022 problemlos erreicht werden, so Remke bei einer Stippvisite durch das Gebäude.

Ohnehin seien schon die ersten beiden fertig. Es stehen für die Schüler bereits Musikräume ebenso zur Verfügung wie Werkräume, das neue Kulturforum sowie der Trakt für die Oberstufe und der für den zehnten Jahrgang. Der Bauabschnitt 3, das ist der Bereich der ehemaligen Cafeteria samt dem umliegenden naturwissenschaftlichen Areal, sei vorzeitig vor Silvester angegangen worden. Zwischen der Übergabe des Obergeschosses zum Ende der Sommerferien steht nur noch die Brandschutzprüfung des Landkreises. Astrid Bruns vom zuständigen Fachbereich der Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass dies kein Problem wird, denn ein externer Prüfingenieur der Gemeinde habe nichts beanstandet. Dem Obergeschoss folgt vier Wochen später das Erdgeschoss. Bürgermeister Frank Seidel und seine Stellvertreterin Ina Pundsack-Bleith schauten sich schon mal in der neuen Chemie-Sammlung um. Die Schränke stehen bereits, ebenso die Experimentiertische, an denen die Lehrer etwas für den Unterricht vorbereiten. Die zeitliche Differenz von vier Wochen erklärt Architektin Tanja Remke damit, dass es mehr Zeit dauert, naturwissenschaftliche Räume einzurichten als die Klassenräume darüber.

Den Abbruch in den Bauabschnitten 4 und 5 konnte die Baufirmen deutlich vorziehen. Wie Remke ergänzt, starteten die Firmen bereits im Mai. Ursprünglicher Termin war im Januar 2021 gesetzt. „Das ist ebenfalls der Corona-Pandemie geschuldet“, so Remke.

Was Schülern sicherlich auffallen wird, ist, dass die Temperaturen in den Räumen im Obergeschoss nicht mehr so hoch sind wie früher, so Remke. Nein, es ist keine Klimaanlage verbaut wie im Großen Forum, wo es schon immer eine gab. Sondern die Architektin verwendet einen baulichen Kniff, der hauptsächlich in Industriegebäuden eingesetzt wird. Dort kommen sogenannte Shen-Dächer zum Einsatz – deshalb müssen die alten Pyramidenfenster, die immer mal wieder undicht waren, weichen. Was das bedeutet? Die Architektin hat auf dem Dach nach Norden ausgerichtete Fenster eingeplant. Das Dach bildet ein Dreieck.

Wie viel Geld ist bereits ausgegeben worden? Dazu äußerten sich Kämmerin Ina Pundsack-Bleith und Bürgermeister Frank Seidel. „Wir rechnen spitz auf Knopf“, so Seidel. „Wir schauen, wo die Kosten hinlaufen.“ Allerdings könne man nicht vor Überraschungen sicher sein. Ursprünglich sei geplant gewesen, den Estrich im Boden zu lassen. Das hatten unterschiedliche Sachverständige zwar so gesagt, aber das hat sich als falsch herausgestellt. Im ersten Bauabschnitt ist der Estrich laut Tanja Remke „butterweich“ gewesen. So viel ist laut Seidel sicher: Der Kostenrahmen von 16,6 Millionen Euro wird überschritten. „Die 20-Millionen-Euro-Marke reißen wir nicht“, fügt Remke hinzu. „Wenn wir Gewissheit haben, wie teuer es wird, werden wir umgehend die Zahlen präsentieren“, so Ina Pundsack-Bleith. Die Finanzierung stehe, aber die beteiligten Firmen – es sind rund 50 – müssten keine Angst bekommen, dass das Geld der Gemeinde nicht reicht. Eine Planungssicherheit gibt es bis zum Ende der Sanierung, ergänzt Astrid Bruns. Derzeit würden mehr als sechs Millionen Euro verbaut sein, so Bruns weiter.

„Die Firmen wüssten, dass sie zwei Jahre lang auf dieser Baustelle sicher arbeiten könnten“, so Architektin Remke.

Von Sigi Schritt

+ Nicht mehr durch Klassenräume, sondern durch jeden Flur werden die neuen Notfall-Brücken aus Metall erreicht, die nach unten führen. © -

+ Ina Pundsack-Bleith (l.) befindet sich an der Stelle, wo sie einst in den 1980er-Jahren gesessen hatte. Vom einstigen Klassenraum ist nichts mehr zu sehen. © -

+ Inspiziert die neuen Räume der Naturwissenschaften. Bürgermeister Frank Seidel schaut sich einen Experimentiertisch an. © -