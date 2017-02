Bereits 40 Amphibien das Leben gerettet

Weyhe - Von Sigi Schritt. Auch wenn sich derzeit das Wetter von seiner stürmischen Seite zeigt und viele wegen des Regens lieber in den eigenen vier Wänden bleiben, sorgen die milden Temperaturen dafür, dass sich in der Natur etwas regt.

Die ersten Amphibien gehen nach Sonnenuntergang verstärkt auf Wanderschaft, um ihre Laichplätze anzusteuern. Das Umweltteam der Gemeinde unter Führung von Ulf Panten hat bereits an der Böttcherei in Höhe des Böttchersmoors, Am Weidufer/Am Bruch und am Hahnenfelder Weg Krötenzäune freigeschnitten und Auffangeimer in die Erde gebuddelt. Die Absolventin des Freiwilligen Ökologischen Jahres, Joana Weber, und die Teilnehmer des Bundesfreiwilligenprogramms, Jonas Jäschke und Henk van Hoorn, haben diese Behälter bereits mehrfach kontrolliert.

Das Trio hat in der nun beginnenden Saison bereits 40 Amphibien auf die andere Straßenseite gebracht. „Vorher werden die Tiere noch dokumentiert“, sagt Panten. Naturliebhaber Jonas Jäschke nimmt die Tierfunde zum Anlass, die verschiedenen Molche zu fotografieren. Eindrucksvolle Fotos zeigen die Artenvielfalt in der Wesergemeinde. Jäschke bittet Spaziergänger, die hineingelegten Stöcke in den Eimern zu lassen. Denn sie dienen als Kriechhilfe für Käfer. Auch die Amphibien sollten in den Gefäßen bleiben. Das Panten-Team möchte die „geretteten“ Frösche und Co. dokumentieren, damit sie in eine Statistik einfließen. So hat das Vorgänger-Team 2016 rund 3 800 Tiere gesammelt. Im Jahr davor waren es 3 440. Solche Zahlen zeigen, dass der Aufwand gerechtfertig ist, so Panten. Er bittet Autofahrer, an den Stellen in den kommenden vier Wochen vorsichtig zu fahren oder die Straßen ganz zu meiden, um die nachtaktiven Wanderer nicht zu gefährden.

Das Artenschutzprogramm besteht seit 28 Jahren und wird gemeinsam von der Gemeinde und vom Naturschutzbund begleitet.