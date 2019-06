Aufmucken-gegen-rechts-Festival: Bereit für den Konzertmarathon

Das Mühlenkamp-Parkgelände in Leeste wird bereits zum zweiten Mal zu einem Festival-Areal.

Leeste - Von Sigi Schritt. Die Vorbereitungen für das Aufmucken-gegen-rechts-Festival in Leeste sind in der „heißen Phase“, sagen die beiden Hauptorganisatoren vom Trägerverein, Robert Steinbicker sowie seine Stellvertreterin Tina Fischer bei einer Stippvisite kurz vor Beginn der Musikveranstaltung.

Freitag übersprang der Trägerverein, das Aktionsbündnis gegen rechts, die wichtigste Hürde: Der Landkreis nahm Bühne und das Festareal baurechtlich ab – es gibt keine Beanstandungen.

Das Gelände ist hergerichtet und steht bereit, wenn am Samstag gegen 14 Uhr die erste von acht Bands den Konzertmarathon einläutet. Das Veranstaltungsende ist für Mitternacht vorgesehen.

+ Die Bäume sind durch Gitter aus Metall geschützt. © Sigi Schritt

Es werden mehr Menschen als noch bei der Premiere vor einem Jahr erwartet. Das stellt die Macher vor besondere Herausforderungen, zumal die Gemeinde das Mühlenkamp-Gelände auch noch aufgeforstet hat, so Steinbicker. Das Aktionsbündnis hat zusammen mit den vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfern aber alle Probleme umschifft. So haben die Organisatoren und die Gemeinde zum Beispiel durch Absperrgitter und Zäune sichergestellt, dass junge Bäume und der neue Grünstreifen geschützt sind.

Das Thema Elektrik sei auch nicht ohne gewesen: 165 KW/h an Leistung bringen Anschlusskästen an die örtliche Stromleitung, dazu kommen 138 und 45 KW/h von zwei Aggregaten. Der Strom läuft also.

+ Niemand muss am Baum pinkeln: Es gibt 30 Toiletten. © Sigi Schritt

Eine weitere Herausforderung war die Versorgung mit Frisch- und Abwasser. Ein Hydrant ist weit entfernt, und für die Abwasserleitung ist der Einsatz von Pumpen notwendig. „Glücklicherweise haben alle Toilettenwagen Pumpen“, so Steinbicker. Insgesamt könnten 30 Gäste gleichzeitig ihr Geschäft verrichten. Sogar an ein WC für Rollstuhlfahrer haben die Organisatoren gedacht.

Bis zum Samstagnachmittag sollte auch der Internet-Hotspot eingerichtet sein, damit die Helfer an der Kasse die elektronischen Tickets lesen können. Bislang haben 1000 Musikliebhaber Karten gekauft. Robert Steinbicker rechnet aber damit, dass viele Gäste die Eintrittskarten vor Ort lösen, Platz ist für 2000 Besucher – der Preis liegt bei 25 Euro. Im Preis inbegriffen: ein Gratis-Shuttle-Transfer vom Kirchweyher Bahnhof zum Festival-Gelände.

Der Timetable

14.00 Uhr Beginn

14.15 Uhr Fragmentshader

14.45 Uhr Rausz

15.45 Uhr

Paloma & The Matches

16.45 Uhr The Busters

18.15 Uhr Liedfett

19.45 Uhr Waving the Guns

21.05 Uhr Turbostaat

22.45 Uhr Egotronic

Moderation:

Christian „Peschi“ Pesch