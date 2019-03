Beliebte Rad-Pendlerstrecke wird saniert

Bauarbeiten in der Leester Marsch beginnen in der nächsten Woche / Kosten: 360 000 Euro

+ Schauen sich die Sanierungspläne für die Pendlerstrecke in der Leester Marsch an: Meike Schriefer, Max Serzisko, Jörg Wagenfeld und Andreas Bovenschulte. Foto: Schritt

Leeste – Radfahrer in der Leester Marsch müssen ab kommender Woche auf der Weidenstraße mit Einschränkungen rechnen. Die beliebte Pendlerstrecke von Weyhe nach Bremen wird auf einer Länge von fast 1600 Metern saniert. Die Arbeiten dauern bis Mai an. Die Radler müssen in diesem Zeitraum einen Umweg von 1,4 Kilometern Länge in Kauf nehmen. Der Radverkehr bekommt über den Horstkamp und den verlängerten Wirtschaftsweg eine vorläufig andere Streckenführung.