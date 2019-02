Thomas Brugger vom Nabu Weyhe setzt sich für gefährdete Brutvogelarten ein

Weyhe - Von Sigi Schritt. Mehrheitlich hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung dem Rat empfohlen, das Gewerbegebiet Dreye West-III in Richtung Ochtum auszudehnen. Nur die Grünen stimmten dem nicht zu. Sie lehnen das Projekt komplett ab. Bauchschmerzen empfindet auch der Naturschutzbund, für den die Sache noch längst nicht gelaufen ist. Der Vorsitzende Thomas Brugger äußert sich im Interview.

Können Sie die Empfehlung des Bauausschusses nachvollziehen?

Nein, die Erweiterungsplanung des Gewerbegebietes widerspricht den gemeindeeigenen naturschutzfachlichen Empfehlungen des Landschaftsplanes! Ausgleichsflächen sollen zerstört werden und angrenzende wertvolle Biotope und deren Vogelwert werden gefährdet.

Wie zufrieden sind Sie mit der Diskussion über die Abwägung zwischen Naturschutz und Gewerbeflächenerweiterung?

Ich bin unzufrieden!

Weshalb?

Die Gemeinde argumentiert mit der Schaffung von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen, die dringend erforderlich sind. In der Realität geht es aber nur um weitere Ansiedlungsmöglichkeit für zwei bis drei Betrieben. Die Anzahl angemeldeter Gewerbebetriebe in der Gemeinde umfasst inzwischen rund 3 000 Betriebe aus Gewerbe, Handel und Dienstleistung. Über 6 000 Arbeitsplätze sind hiermit verbunden. In der Gemeinde Weyhe haben sich insbesondere mittelständische Betriebe angesiedelt, die auch häufig weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt sind. Das Branchenspektrum ist breit gestreut und äußerst leistungsfähig. So steht es auf der Homepage der Gemeinde. Insofern stellt sich die Frage, welchen hohen Stellenwert die Gewerbeflächen-Erweiterungsabsicht Dreye West-III hat. Wenn die Gemeinde ihre Gewerbesteuereinnahmen in Autobahnnähe langfristig erhöhen will, muss sie zwangsläufig größere Gewerbegebietsflächen an anderer Stelle in Autobahnnähe ausweisen.

Wie bewerten Sie die Ausweisungsempfehlung?

Die jetzige Gewerbegebietserweiterungsplanung ist eine Kurzschlussreaktion und geht auf Kosten von Natur und Landschaft. Einerseits hat der Rat der Gemeinde Millionenprojekte beschlossen, andererseits wurde es versäumt, weitere Gewerbeflächen zu entwickeln. Dieses wird im Flächennutzungsplan von 1995 ersichtlich. Der F-Plan soll eine zukünftige Entwicklung des Gemeindegebietes aufzeigen. Der 24 Jahre alte Plan zeigt keinerlei potenzielle Gewerbeflächen auf. Die geplante Erweiterung soll größtenteils auf den einstigen Ausgleichsflächen des Gewerbegebietes realisiert werden. Diese gemeindeeigenen Flächen wurden einst für wenig Geld erworben und nach den Empfehlungen des Landschaftsplanes ökologisch aufgewertet. Ein Verkauf als Gewerbefläche bringt der Gemeinde einen Erlös von zwei bis drei Millionen Euro, zuzüglich geringer Erschließungskosten. Insofern könnte dieses Sprichwort „bei Geld hört die Freundschaft auf“ auch „bei Geld hört der Naturschutz auf“ heißen.

Welcher Lebensraum ist betroffen?

Gefährdet ist der nur 50 Meter entfernte Lebensraum „Röhrichte und Ruderalfluren“ der Ochtum und deren geschützte Arten- und Lebensgemeinschaften. Dieses 7,7 Hektar große Gebiet verläuft rund einen Kilometer entlang des Fließgewässers Ochtum. Dieser Lebensraum wird aus lokaler Sicht im Landschaftsplan in der Biotopbewertung mit „von sehr hoher Bedeutung“ ausgewiesen. Diesen Status haben nur zwei Gebiete, der Kirchweyher See und der jetzt betroffene Ochtumbereich.

Welche Tierarten sind betroffen?

Betroffen sind insbesondere gefährdete Brutvogelarten, die störempfindlich sind und einen Schutzradius von 200 Meter um die Brutstandorte benötigen. Dieses ist ebenfalls im Landschaftsplan der Gemeinde dokumentiert. Neben den Brutstandorten ist es auch ein wertvoller Bereich für Rastvögel, aber auch Rückzugsgebiet für Hase, Rebhuhn und Fasan. Die Jägerschaft hatte im Rahmen der Bürgerbeteiligung auf eine gerade einsetzende Erholung des Wildbestandes in diesem Gebiet hingewiesen.

Wieso würde die neue Ausgleichsfläche für die versiegelte Fläche nicht ausreichen?

Die Ausgleichsfläche bezieht sich nur auf den Eingriff der Erweiterungsflächen. Artenschutzrechtliche Belange berühren hier aber das angrenzende Ochtum-Brutgebiet. Es geht also nicht um die Größe der Ausgleichsareale, sondern darum, ob die Maßnahmen für „wertgebende Arten“ der EU-Vogelschutzrichtlinie geeignet ist und die Störung der Nachbarfläche, den gestörten Lebensraumtyp, berücksichtigt. Die neu ins Auge genommenen Ausgleichflächen entsprechen somit auch nicht dem Status Fließgewässer-Röhrichtstreifen. Laut Umweltbericht sollen partiell angelegte Senken (bis 1 000 Quadratmetern) angelegt werden. Diese sind für einige „wertgebende Arten“ der EU-Vogelschutzrichtlinie nicht als Brutstandort geeignet.

Welche Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, das Projekt zu stoppen?

Der jetzige Beschluss geht in eine neue Runde. Bis zum 28. März wird die Planung erneut öffentlich ausgelegt. Der Knackpunkt könnte der „Arten und Lebensraumschutz“, insbesondere der Brutstandorte, darstellen. Der Landkreis als Genehmigungsbehörde der Erweiterungsabsicht wird sich die naturräumliche Bewertung neu ansehen müssen. Die Gemeinde verzichtet bisher auf eine Neukartierung der „geschützte Arten“, obwohl durch den Landschaftsplan 2001 „besonders geschützte Arten“ und „streng geschützte Arten“ bekannt sind. Wenn ich „Arten“ nicht suche, dann kann ich auch keine dokumentieren. Dem Nabu liegen aktuelle Nachweise über „besonders und streng geschützte Arten“ vor, die die Sichtweise ändern könnte.

Welche Nachweise sind das?

Im Rahmen des Ochtum-Brückenbauprojekts ist die Deutsche Bahn (DB) auf diese „streng geschützte Arten“ eingegangen. Es sind etliche artenschutzrechtliche Fachbeiträge im Internet verfügbar, in denen vergleichbare Situation beschrieben sind.

Wenn der Rat die Empfehlung des Ausschusses bestätigt, will der Nabu dagegen vorgehen?

Die Frage stellt sich derzeit nicht, da die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises in der Pflicht ist, Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetzes und gegen die EU-Artenschutzrichtlinien zu prüfen.

Wie würde der Nabu die Kosten für das Rechtsmittel finanzieren?

Sicherlich wäre es schön, wenn wir einen Bürgeraufruf zwecks finanzieller Unterstützung machen könnten. Die Frage stellt sich derzeit aber nicht.

Hätten Kritiker nicht schon vor Jahren lauter gegen die Pläne wettern müssen?

Das Gewerbegebiet und die Erweiterungen wurden immer aus naturschutzfachlicher Sicht kritisiert. Alle einst beinhalteten ökologischen Aspekte wie Baugröße, Bauhöhe, Begrünung oder Maßstäbe für die Arbeitsplatzbeschaffung (mindestens 25 Prozent untergeordnetes produzierendes Gewerbe), Handelsbetrieb, wurde nach und nach eliminiert.

Auch die Vögel müssen sich eine neue Bleibe suchen.