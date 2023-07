Bei der Hombachlust in Weyhe feiern Familien das Ende der Ferien

Von: Florian Adolph

Das die Kinder einen schönen Tag haben wünschen sich (v.l.) Jürgen Borchers von der AG Hombachlust und Carsten Platt, Jugendpfleger der Gemeinde Weyhe. © Florian Adolph

Am letzten Sonntag in den Ferien wird auf dem Mühlenkampgelände gefeiert. Die Hombachlust findet als krönender Abschluss der Ferienkiste statt.

Weyhe – Manchmal kommt das Beste eben doch zum Schluss! Das Ende der Sommerferien wird vielerorts sicherlich von vielen Kindern betrauert. In Weyhe wird stattdessen für alle ein buntes Familienfest gefeiert. Wie immer wird bei der Hombachlust am letzten Feriensonntag, diesmal der 13. August, von 15 bis 18 Uhr, einiges los sein auf dem Mühlenkampgelände in Leeste. Die Veranstalter erwarten mehr als 600 Besucher zu der Feier. Sie ist der krönende Abschluss der Ferienkiste, dem Sommerprogramm für Weyher Kinder.

Das Oscar Spielmobil und die Freiwillige Feuerwehr sorgen für Spaß

„Der Bürgermeister hat für den Tag schönes Wetter bestellt“, scherzt Jürgen Borchers von der AG Hombachlust. Die Besucher der Ferienkiste können sich unter anderem auf das bekannte Oscar Spielmobil mit seiner Riesenhüpfburg, verschiedene Geschicklichkeits-Spiele und Rollrutschen freuen. „Für die Kinder soll es ein schöner Tag sein mit Spielen, die sie in ihrem eigenen Garten wahrscheinlich nicht haben“, sagt Borchers.

Auch die Freiwillige Feuerwehr wird sich einmal mehr mit Outdoor-Aktionen am Programm auf dem Freizeitgelände beteiligen. „Auch sie bringen interessante Spiele mit“, wirbt Bochers. Ebenso werden sie ihre Feuerwehrfahrzeuge dabeihaben. Bochers: „Da können die Kinder dann bei der Feuerwehr schon mal reinschnuppern.“

Für Essen und Getränke werden die Organisatoren der AG Hombachlust und Gemeindejugendpflege sorgen. Zur Auswahl stehen Kaffee und Kuchen oder kühle Drinks und Bratwürstchen vom Grill – alles zu familienfreundlichen Preisen, versteht sich, schreibt die Gemeinde Weyhe in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Das Kinderfest für die ganze Familie“ ist regelmäßig gut besucht. Archi © Archivfoto Heiner Büntemeyer

Die Ferienkiste der Gemeinde Weyhe läuft super

Carsten Platt, Jugendpfleger der Gemeinde Weyhe zeigt sich indes begeistert davon, wie gut die Ferienkiste in diesem Jahr läuft. „Wir sind total über-ausverkauft. Wir haben mehr Veranstaltungsplätze als eigentlich angekündigt. Einige der Veranstalter haben nämlich wegen der großen Nachfrage noch mehr Plätze für die Kinder geschaffen“, sagt er. Besonders beliebt bei dem noch laufenden Ferienprogramm sei alles um das Thema Reiten und Pferde. Auch die Ausflugsfahrten, wie zu einer Besichtigung des Bremer Weserstadions oder in den Serengeti Park seien prall gefüllt und ausgebucht.

Die Ferienkiste entstand ursprünglich mal auf Initiative der SPD. Ziel war es, Kinder zu Bespaßen, die nicht in den Urlaub fahren können, erzählt Borchers. Platt lobt die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen.

„Die Kinder können im Rahmen der Ferienkiste gut neues ausprobieren. Die Hemmschwelle ist bei ihnen kleiner, wenn sie nicht die Einzigen sind die gerade etwas zum ersten Mal machen“, sagt Nina Knief vom Presseteam der Gemeinde Weyhe. „Die Vereine können sich dabei auch gut präsentieren“, sagt Platt.