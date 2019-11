Behelfsüberweg für Leester Straße

Verkehrsteilnehmer, die in der kommenden Woche zur Alten Wache nach Leeste wollen, müssen einen kleinen Umweg nehmen. Mitarbeiter der Weyher Firma Petershagen verbinden zwei Wasserleitungen. Da dazu der Rad- und Fußgängerweg für eine Woche gesperrt wird, wird in Höhe des ehemaligen Pickenhan-Gebäudes ein Behelfsüberweg eingerichtet. Die Leester Straße soll deshalb am Montagmorgen für die Ausführung der Arbeiten halbseitig gesperrt werden. Gelbe Streifen werden per Brenner auf den Asphalt aufgebracht.

sie/Foto: Jantje Ehlers