Begegnungscafé für Ukrainer: Zu Gast bei Freunden

Von: Gregor Hühne

Kaffee, Kuchen und Formulare: Schutzsuchende aus der Ukraine, die in Weyhe untergekommen sind, treffen sich. Ehrenamtliche kümmern sich um die Organisation und helfen dank Übersetzern auch bei Anträgen. © Gregor Hühne

Weyhe – Der Überfall Russlands auf die Ukraine begann am 24. Februar und ist bereits ein halbes Jahr her. Vier Tage später am Montag, 28. Februar, fand das erste Friedensgebet in der katholischen Kirche in Weyhe für die betroffenen Menschen statt. „Damals“, so berichtet es Gemeindereferentin Jutta Sievers, sei man sich schnell einig gewesen, den ankommenden Flüchtlingen, „einen Raum zu schaffen“.

Die Idee eines Begegnungscafés war geboren. Die Ukrainer sollten sich dort treffen und austauschen können. „Hier können sich Frauen und Kinder sowie der ein oder andere Mann zu Kaffee, Kuchen und anderen Schleckereien treffen“, beschreibt die Ehrenamtliche Claudia Langer das Konzept.

Heute betreuen insgesamt acht ehrenamtlich tätige Frauen und ein Mann das Begegnungscafé, das seit März jeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr für Schutzsuchende aus der Ukraine offen steht.

Dabei soll es auch um Hilfen bei Dingen des alltäglichen Lebens in Deutschland gehen wie das Ausfüllen von amtlichen Formularen oder ganz lapidar das Einrichten von Handy-Karten. „Wir geben Hilfestellungen zu den ganzen Behördensachen wie Krankenkasse, Schulanmeldungen“, zählt Claudia Langer die Möglichkeiten auf, welche die Ukrainer nutzen können.

Obwohl die katholische Kirche „Heilige Familie“ ihren Gemeinderaum für das Begegnungscafé zur Verfügung stellt, werde ein kirchlicher Aspekt nicht verfolgt, so Claudia Langer. Die Konfession der Geflüchteten spiele bei den Treffs keine Rolle. Jedoch sei das Begegnungscafé nur für Ukrainer.

Jutta Sievers erzählt, dass aktuell rund 80 Prozent der Ukrainer in Weyhe in privaten Familien untergebracht seien. In den Gemeindesaal kämen jeden Montag rund zwölf Personen, manchmal seien es auch bis zu 20 – an Spitzentagen sogar 40, erinnert sich Jutta Sievers. Dass sich die Ukrainer außerhalb ihrer Gastgeberwohnungen mit anderen Ukrainern treffen können, könne dort als Entlastung empfunden werden, gibt sie zu bedenken.

Dabei ist das Projekt kein Selbstläufer. Das größte Problem ist die Sprachbarriere. „Viele sprechen nur Ukrainisch“, sagt Jutta Sievers. Und hier kommen die zwei ehrenamtlichen Sprachmittler ins Spiel, die beim Übersetzen helfen. Eine von ihnen ist Daria Abel. Sie lebt seit 1992 in Deutschland und zog vor rund zehn Jahren nach Weyhe. Sie jongliert fließend zwischen den Sprachen. „Russisch sprechen alle Ukrainer“, attestiert sie.

Nun gehe es darum, dass ausreichend Sprachkurse geschaffen werden. „Ganz viele Ukrainer haben keinen Platz in den Sprachkursen bekommen. Ich kenne viele, die über Google Translate Deutsch lernen. Die Leute wollen die deutsche Sprache lernen, um dann schnellstens zu arbeiten.“

Da wollen die Organisatoren des Begegnungscafés nun gezielt unterstützen und suchen daher nach Sprachlehrern. Formale Voraussetzungen gebe es keine. Wer sich vorstellen kann, die deutsche Sprache zu vermitteln, oder jemanden kennt, der dies tun möchte, kann sich per E-Mail an Jutta Sievers wenden (jutta.sievers@bistum-osnabrueck.de) oder direkt bei den Montagstreffs des Begegnungscafés vorbeischauen. Die Gemeinde Weyhe habe sich laut den Organisatoren bereit erklärt, eine Aufwandsentschädigung für potenzielle Sprachlehrer zu bezahlen.

Etwas anderes sei aber noch wichtiger für das Begegnungscafé. „Um den Laden am Laufen zu halten, sind Sachspenden sehr willkommen“, sagt Bernard Dziomba. Der Ehrenamtler stieß erst vor Kurzem zum Organisatorenkreis des Begegnungscafés, wie er sagt. Süßigkeiten, Pulverkaffee und Kuchen könnten gerne vorbeigebracht werden.

Außerdem bewirbt Bernhard Dziomba die Internetseite www.ukraine-hilfe-weyhe.de, über die bereits etliche Sachspenden aus der Region zielgerecht Bedürftigen aus der Ukraine, die in Weyhe untergekommen sind, erreichten. In Zukunft könnte es beim Begegnungscafé sogar eine Hausaufgabenbetreuung für ukrainische Kinder geben mit Ansprechperson und ein Ruheraum, so die Organisatoren.

Spenden erwünscht Das Flüchtlingscafé Weyhe steht allen Gästen aus der Ukraine offen, und zwar montags zwischen 16 und 17.30 Uhr. Der Treffpunkt ist der Gemeindesaal in der katholischen Kirche Heilige Familie am Drohmweg 1. Außerdem sind Spenden in Form von Kaffeepulver und Kuchen sehr willkommen.