Beamte jagen erfolgreich Einbrecher

WEYHE / STUHR - Von Sigi Schritt. Bei den Haus- und Wohnungseinbrüchen in Weyhe und Stuhr hat es die Polizei geschafft, die Fallzahlen 2016 im Vergleich zu 2015 um 43 Prozent zu reduzieren. Wie der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion, Domenico Corbo, auf Anfrage in Diepholz mitteilt, hat das neue, vor zwei Jahren gestartete Projekt „Integrales“, das die Eindämmung der Einbrüche im Fokus hat, einen großen Anteil am Erfolg. Unter anderem konnte eine chilenische Bande dingfest gemacht werden, die Einbrüche im gesamten norddeutschen Raum verübte.

Das Projekt werde zwar in Diepholz gesteuert – die Auswirkungen ließen sich aber durchaus im Bremer Speckgürtel messen. Registrierten die Ordnungshüter für Stuhr und Weyhe im Jahr 2016 exakt 145 Haus- und Wohnungseinbrüche, waren es im Jahr davor 256. Corbo nennt mehrere Beispiele wie sich die verstärkte Polizeipräsenz auf drei der neun Weyher Ortsteile ausgewirkt hat: Verbuchte das Leester Polizeikommissariat 2016 rechnerisch nur einen Einbruch pro Quartal in Leeste, so waren es insgesamt im Jahr zuvor noch 21. In Melchiorshausen reduzierten sich die Fallzahlen im Verlauf von zwölf Monaten von acht auf drei Einbrüche, und in Kirchweyhe halbierte sie sich – von 26 auf 13. Nur um Ahausen machten Einbrecher in den vergangenen zwei Jahren grundsätzlich einen Bogen.

Integrales bündelt die Kompetenzen aus verschiedenen Fachbereichen unter anderem aus Einsatz- und Streifendienst, Kriminaldienst, Prävention, Öffentlichkeitsarbeit und Kriminaltechnik (Spurensicherung).

Vor dem „Integrales“-Start hatten die Beamten des Leester Kommissariats ebenso Prävention betrieben wie Kontrollen mit eigenen Kräften organisiert. Da Täter aber nicht nur aus der Region, sondern auch über die Landesgrenze kommen oder gar aus dem osteuropäischen Ausland stammen, müsse die Polizei großräumiger aufgestellt sein, so die Idee. Gesagt, getan. Dazu arbeiten die Beamten vernetzter.

Im Rahmen des neuen Konzepts dürfen sich nun auch Kräfte aus Sulingen und Diepholz an der Jagd auf Einbrecher im Nordkreis beteiligen und beispielsweise auch die Großkontrollen personell unterstützen. Dafür hat Corbo mit Kräften des Zolls, der Bereitschaftspolizei Oldenburg und Diensthundeführern ebenso zusammengearbeitet wie mit Polizisten aus der nahen Hansestadt Bremen und Achim. Die Polizei will nicht kleckern, sondern klotzen. Bei einer von zwei Großkontrollen ging die chilenische Bande in die Falle.

Die Polizei hatte zusätzlich die Ermittlungsgruppe „Dunkle Jahreszeit“ eingerichtet, die Beamte aus Weyhe und Diepholz ebenso umfasst wie ein Ermittlungsteam, Analysten und eine flexible Einsatzgruppe. Weiterhin setzen die Beamten auf den Einsatz von spezieller Technik und fertigen von Tatorten beispielsweise dreidimensionale Bilder an, die dem Gericht vorgelegt werden, um Täter zu überführen.

„Analysten sitzen am Rechner, um das viele Datenmaterial zu verwerten und räumliche Zusammenhänge zu erstellen“, sagt der 36-Jährige. Kriminelle hielten sich weder an Grenzen noch an Zuständigkeiten der Polizeibezirke, erklärt Corbo. Deshalb beteiligen sich Ermittler aus zwei Bundesländern am Projekt. An den bewährten Großkontrollen will die Polizei auch in diesem Jahr festhalten.

Die Polizeiinspektion hatte sich bei der Einrichtung des Projektes von der Ausgangslage leiten lassen. „Im Kreis ereignen sich rund 35 Prozent der Haus- und Wohnungseinbrüche in den Nordkreisgemeinden. Weyhe und Stuhr stellen zwar nur etwa sieben Prozent der Gesamtfläche des Kreises dar, jedoch wohnen dort 30 Prozent der Bevölkerung.“ Erschwerend kommt laut Corbo hinzu, dass die Kommunen eine gute Anbindung an die Autobahn 1 und an das Bundesland Bremen hätten. Zwar sind die Gemeinden etwa gleich groß, die Tatorte seien aber nicht gleich verteilt: Nur ein Drittel befinden sich in der Wesergemeinde, der Rest, 66 Prozent, ist in Stuhr. Gründe, weshalb das so ist, kann Corbo nicht nennen.

„Eine wichtige Hilfe zur Bekämpfung der Kriminalität bleiben die Hinweise aus der Bevölkerung“, so Corbo.