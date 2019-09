Auf den Baum gekommen

Weyhe - Von Sigi Schritt. Mehrere Kommunalpolitiker haben sich am Dienstagabend im Bauausschuss an Eichen gerieben. Im Rahmen der Beratungen zum Bebauungsplan Westeracker entbrannte sich eine hitzige Debatte um junge und alte Bäume.

Die Vorlage für diesen und zwei weitere Satzungsentwürfe, die im Anschluss auf dem Programm standen, war zwar etwa fünf Zentimeter dick, aber die Unterlagen brachten aus Sicht von einigen Ausschussmitgliedern keine näheren Erkenntnisse, wo sich die vier Bäume befinden, die aus Gutachtersicht entbehrlich hätten sein können. Schließlich wurde klar: Hohe Eichen müssen nicht gefällt werden. Es handelt sich um Bäume, die einen Umfang von etwa 30 Zentimetern haben.

Baudirektor Steffen Nadrowski befürchtete am Abend, dass die längere Diskussion und die zahlreichen Nachfragen aus allen Fraktionen soviel Sand in das Getriebe des Verfahrensablaufs geschüttet hätten. Schließlich erreichte er das Ziel, dass der Ausschuss dem Rat empfiehlt, die nächste Verfahrensstufe zu erklimmen: Nämlich die Vorlage öffentlich auszulegen.

Minuten zuvor hatte Ingrid Söfty (CDU) aber angekündigt, der Vorlage nicht zuzustimmen. Ihre Kritik richtete sich nicht gegen die Verkleinerung des Geltungsbereichs, bei dem das Regenrückhaltebecken entfällt. Sie begrüßte sogar die Schaffung von 20 Wohneinheiten in Einzelhäusern. Insgesamt sollen zwischen den Straßen An der Beeke und Westermoor 82 Wohneinheiten entstehen– davon 20 in Doppel-, 14 in Reihen- und 28 in Mehrfamilienhäusern.

Ingrid Söfty bat den externen Planer darzulegen, weshalb die vier Eichen gefällt werden sollten, die laut Gutachter als nicht erhaltenswert eingestuft worden seien. Söfty pochte darauf, eine Begründung zu hören – vergebens. „Weiß jemand wo die Bäume stehen?“, fragte Annika Bruck (Grüne) in die Runde. Eine Antwort kam nicht etwa vom Planer, sondern von einem Zuschauer: am Ende der Straße Im Uhlenwinkel. Sie hätte auch gerne gewusst, ob die Bäume neben einem Haus liegen oder nicht. Das gehe aus den Plänen nicht exakt hervor. Am Ende einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, den SPD-Vorschlag anzunehmen, der die Bäume festsetzt.

Bruck monierte zudem, dass es nur eine Hauptzufahrt zu dem Areal geben soll. Sie könne nicht verstehen, weshalb die Straße Im Uhlenwinkel nicht als weitere Zufahrt geeignet sei.

Die Begründung des Mitarbeiters eines weiteren Planungsbüros, dass diese Straße grundsätzlich zu schmal für die erwarteten mehr als 500 Fahrzeugbewegungen sei und auf der Poststraße Tempo 50 gefahren werde, ließ die Grünen-Vertreterin nicht gelten. Nach ihren Infos soll in Höhe dieser Einmündung die Poststraße eine Tempo-30-Zone bekommen.

Sowohl bei diesem Plan als auch bei den weiteren B-Plänen „Henry-Wetjen-Platz“ und „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ monierte Ulrike Buck, Vertreterin des Naturschutzbundes, dass ihr das einstellige Verhältnis von Versiegelung und Grün viel zu niedrig sei.

Alle Satzungsentwürfe passierten den Ausschuss.