Bauliche Wiederbelebung eines maroden Ex-Gasthauses

WeyHE - Von Detlef Voges. Im ehemaligen Gasthaus „Krug zum grünen Kranze“ in Dreye ist die Küche schon lange kalt. Auch baulich macht die Immobilie seit Jahren einen verwahrlosten Eindruck. Damit nicht genug. Zwei weitere Häuser in der unmittelbaren Nähe sind marode. Die Liegenschaften gehören einem Eigentümer. Gespräche der Gemeinde mit ihm haben bislang kein zukunftsweisendes Ergebnis gebracht. Jetzt will die Gemeindeverwaltung Pflöcke einschlagen und über Baurecht ein neues städtebauliches Gesamtkonzept für den Dreyer Ortskern realisieren.

„Wir wollen aber eine kooperative Lösung mit dem Eigentümer“, erklärte Bürgermeister Andreas Bovenschulte während einer Pressekonferenz im Rathaus. Bovenschulte hob dennoch die Dringlichkeit einer Revitalisierung hervor.

Auch Bauamtsleiter Steffen Nadrowski betonte den Handlungsdruck und sprach von einem auffälligen Widerspruch zwischen der baulichen Verwahrlosung und der stark gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum.

Das befördere den Bedeutungsverlust der Dreyer Ortsmitte, erklärte Nadrowski. Der Amtsleiter befürchtet zudem ein Unterbleiben von privaten Investitionen im Umfeld der heruntergekommenen Gebäude und negative Auswirkungen auf den Verkaufswert der Nachbargrundstücke. Das drücke doch sehr auf das Ortsbild und störe empfindlich. „Wir brauchen deshalb ein städtebauliches Gesamtkonzept“, so der Bauamtsleiter.

In dem Bebauungsplan zur Revitalisierung sehen Bovenschulte und Nadrowski auch einen Anreiz für den Eigentümer zu einer angemessenen attraktiven Gestaltung der Liegenschaften.

Im Rathaus will man dem Eigentümer die Hand reichen, auch um härtere Maßnahmen wie etwa eine Abrissverfügung zu vermeiden. „Es ist aber wichtig, dass hier endlich etwas passiert“, erklärte der Weyher Bürgermeister. Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer laufen schon seit 2012 – ohne Ergebnis.

Bei den Gebäuden geht es nicht nur um Funktionsmängel wie Leerstand und ein marodes Gesamtbild, sondern auch um die Absicherung gegen unbefugte Nutzung. Beim ehemaligen Gasthaus „Krug zum grünen Kranze“ hat der Landkreis bereits bauordnungsrechtliche Maßnahmen vorgenommen.

Der Druck aus der Gemeinde wächst. In einer öffentlichen Versammlung vor zwei Jahren hatten Bürger ihrem Unmut Luft gemacht und von der Politik Handeln eingefordert.

Mit dem Bebauungsplan (Nadrowski: Auf dem Gesamtareal aller drei Liegenschaften gilt nur zum Teil Baurecht.) schafft die Gemeinde laut Bovenschulte berechenbare Rahmenbedingungen und mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten. Immerhin gebe es zurzeit ein ganzes Geflecht von Problem-Zonen. Der Bürgermeister sieht durch einen Bebauungsplan durchaus eine gute Chance für eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe im betroffenen Ortskern von Dreye.

Noch gibt es den B-Plan nicht. Die Entscheidung fällt der Gemeinderat. Am 25. April befasst sich der Fachausschuss Bau, Planung und Umwelt mit dem Antrag der Verwaltung.

Der Bürgermeister hofft auf einen Aufstellungsbeschluss noch vor den Sommerferien, damit die Gemeinde eine fundierte Grundlage habe, um das Zentrum von Dreye weiter entwickeln und einen Krisenherd beseitigen zu können.