Tödlich verletzt: Bauarbeiter in Weyhe von Radlader überfahren

Weyhe - Ein 59-jähriger Bauarbeiter wurde am Mittwoch in Lahausen tödlich verletzt. Er wurde von einem Radlader überfahren.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr in der Straße „Am Neddernfeld“ in Lahausen. Zur Unfallzeit wurden dort Pflasterarbeiten durchgeführt, bei denen auch ein Radlader eingesetzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Radladerfahrer beim Rückwärtsfahren den hinter dem Radlader stehenden Bauarbeiter und überfuhr diesen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Hierbei erlitt der 59 Jahre alte Bauarbeiter tödliche Verletzungen. Sowohl die Polizei als auch das Gewerbeaufsichtsamt nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Rubriklistenbild: © dpa