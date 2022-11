Fahrbahn-Erneuerung: Lahauser Straße fast fertig

Von: Gregor Hühne

Lahauser Straße: Die Erneuerung der Kreisstraße 117 liegt im Zeitplan. Die Sperrung und Umleitung soll am Freitag aufgehoben werden. © Gregor Hühne

Die dreiwöchige Fahrbahn-Erneuerung an der Lahauser Straße nähert sich dem Ende. Planmäßig soll die Strecke am Freitag wieder freigegeben werden. Bei einer Baustellen-Visite zeigten sich die Gewerke zufrieden und waren mit abschließenden Restarbeiten zugange. Damit steht auch der Aufhebung der Umleitungsstrecke Im Mühlengrunde nichts entgegen.

Weyhe – Nach rund drei Wochen nähern sich die Arbeiten an der Lahauser Straße in Weyhe dem Abschluss. Der Landkreis Diepholz lässt die Fahrbahn der Kreisstraße 117 runderneuern. Noch müssen verschiedene Restaufgaben erledigt werden. Die Wiedereröffnung der Verkehrsachse soll planmäßig am Freitag erfolgen. Damit endet auch die Sperrung zwischen der Einmündung Am Bahndamm und der Hachebrücke sowie die Umleitung (U2), die zusätzlichen Pendelverkehr für die Straße Im Mühlengrunde bedeutet. Die Kreiszeitung hat sich am Dienstag bei den Gewerken über den Baufortschritt informiert.

Seitenraum ebnen: Matthias Bruns glättet die Kanten und bereitet den Grünstreifen neben der Straße vor. © Gregor Hühne

Die Lahauser Straße machte da schon einen recht fertigen Eindruck. Eine Markierungs-Kolonne begann damit, Heißplastik auf die Fahrbahn aufzutragen – die typischen weißen Straßenmarkierungen. Dazu füllten die drei Mitarbeiter jeweils 350 Liter der Flüssigkeit in ein Markierungsfahrzeug. „Damit kommen wir rund 800 Meter weit“, so ein Mitarbeiter der Markiererei Schmidt-Thie-Plast. In der Regel brauchen sie für diese Arbeit rund einen Tag. Wohin es für die Männer als Nächstes geht, erfahren sie stets einen Tag vorher.

Baugerät abtransportieren: Frank Kolkhorst erledigt die Transporte der schweren Geräte wie der Walze. © Gregor Hühne

Für ein anderes Gewerk ist Matthias Bruns aus Drebber zuständig. Der Baggerfahrer glättet die Kanten am Fahrbahnrand. Seine Maschine wird dabei von einem anderen Bagger mit Mutterboden befüllt, die er dann grob verteilt. „Probleme gibt es gelegentlich mit Steinen im Seitenraum.“ Die müssen dann händisch entfernt werden, damit sie keine Furchen ziehen. An der Lahauser Straße sei das aber nicht der Fall gewesen. Im Anschluss kommen weitere Mitarbeiter zum Einsatz, die mit einer Holzharke Grassamen in den frischen Mutterboden des Seitenraums einharken. Ihnen spielte das sonnige Wetter in die Karten: „Bisschen feucht wäre noch in Ordnung, aber zu nass ist schlecht, dann backt der Mutterboden.“ Auch diese Arbeit soll am Dienstag fertig werden.

Fahrbahn markieren: Die Kolonne munitioniert den Wagen auf und bringt das Heißplastik auf die Straße. © Gregor Hühne

Für Frank Kolkhorst aus Drebber bedeutet das nahende Baustellen-Ende: Sachen einpacken – und zwar das schwere Gerät wie die Walzen. „Ich mache die Transporte“, sagt der Kraftfahrer der Firma Wragge. „Im Regen und im Winter macht das keinen Spaß“, dann könne das Gerät schon mal ins Rutschen kommen.

Im Mühlengrunde: Dort staut sich noch der Verkehr der Umleitungsstrecke, der zu den Stoßzeiten den Fahrradschutzstreifen blockiert. © Gregor Hühne

Fahrradfahrer meiden Im Mühlengrunde

Die Umleitungsstrecke führt über Sudweyher Straße, Im Mühlengrunde, Kirchweyher Straße, Ruschkamp und Hauptstraße. Das hohe Verkehrsaufkommen Im Mühlengrunde ärgert dabei Uschi Plümer. Die Fahrradfahrerin aus Sudweyhe kenne die Situation vor Ort und beklagt die Verkehrsraumgestaltung in dem Weyher Nadelöhr grundsätzlich: „Das ist unmöglich geworden!“ Große Lkw schlängelten sich über die Straße, wenn die Autobahn dicht sei. Nun stünden wegen der Umleitungsstrecke die Autos sogar bis Sudweyhe während des Berufsverkehrs, erzählt Uschi Plümer.

„Eigentlich ist das so schön hier“, resümiert sie und zeigt auf die restaurierten Fachwerkhäuser an der Hache unweit der neuen Seniorenresidenz. Doch aus Sorge um ihre Sicherheit als Fahrradfahrerin meidet sie den Schutzstreifen auf der Fahrbahn, und das bereits vor der eingerichteten Umleitungsstrecke: „Da fahre ich gar nicht! Viel zu gefährlich“, sagt sie. „Unsere Enkelkinder sollen hier auch nicht fahren!“