Grünes Licht für Energiegenossenschaft: Bau-Ausschuss stimmt für Prüfauftrag

Von: Dierck Wittenberg

Erneuerbare Bürgerenergie? Die geplante Bürger-Energiegenossenschaft soll auch die Akzeptanz für weitere Photovoltaik- und Windkraftanlagen in der Gemeinde erhöhen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit der Energie-Krise aufgrund des Ukraine-Kriegs hat sich am Dienstagabend auch der Bau-Ausschuss in Weyhe beschäftigt. Er stimmte für eine Prüfung einer Energiegenossenschaft, in der sich Bürger der Gemeinde an der Produktion von Strom beteiligen können.

Weyhe – Explodierende Kosten für Strom und Gas, sogar Sorgen vor Netzausfällen im Winter: Die Energiekrise infolge des Kriegs in der Ukraine bestimmt die Nachrichten. Und sie war auch am Dienstagabend im Rathaus präsent, als der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt getagt hat.

Bau-Ausschuss Weyhe diskutiert über Energiegenossenschaft der Bürger

In einer rund zweieinhalbstündigen Sitzung stand unter anderem das Thema Energiegenossenschaft auf der Tagesordnung, dessen Ausgestaltung die Verwaltung prüfen soll. Wie berichtet, soll nach einem gemeinsamen rot-grünen Antrag ein Modell entwickelt werden, in dem sich Bürger in der Gemeinde an der Produktion von erneuerbarem Strom beteiligen können. Den Antrag hatten Pascal Seidel (SPD) und Jens Uhlhorn (Grüne) im Juli der Öffentlichkeit vorgestellt. In derselben Woche hat sich der Rat der Gemeinde Weyhe fraktionsübergreifend dem Ziel der Klimaneutralität bis 2035 verschrieben.

Den Bogen zu diesem Ziel schlugen im Ausschuss sowohl Annika Bruck (Grüne) als auch Kevin Buch (SPD): „2035 wirkt zwar fern, ist aber nah“, sagte Buch. Die Energiewende bezeichnete er als „riesige Aufgabe“, bei der nun die PS auf die Straße gebracht werden müssten. Besonders hob er am Modell der Energiegenossenschaft hervor, dass sich so auch Mieter an Photovoltaik und Windkraft beteiligen können.

Annika Bruck bezeichnete die Windkraft als „großes Thema, ohne das es nicht geht.“ Aber das auch „viel, viel mehr Emotionen hervorruft“. Hier nannte sie das Stichwort „Bürger-Energiewende“ und sagte: „Wir wollen die wieder auf die Füße setzen.“ Einleitend hatte die Grünen-Fraktionsvorsitzende klargestellt, dass es sich lediglich um einen Prüfantrag an die Verwaltung handele.

Das ist eine wunderbare Art, Geld zu vermehren, ohne viel Arbeit zu haben.

Bei der CDU rief er indes Einwände hervor. Zwar lobte der Fraktionsvorsitzende Claus-Peter Wessel eingangs: „Ihr habt einen sehr schönen Antrag gestellt“. Bis zu den Punkten, in denen Fragen einer konkreten Konzeption aufgezählt werden, hätte seine Fraktion den Antrag mittragen können. Seinen Widerspruch rief etwa der Punkt „angemessene finanzielle Beteiligung der Gemeinde“ hervor. Zudem die Frage, ob die Gemeinde die Anlagen selbst betreibt oder in einer gemeinsamen Betreibergesellschaft mit der Bürger-Energiegenossenschaft.

In der anschließenden Diskussion betonte seine Fraktionskollegin Helgard Struckmeier die Eigenverantwortung und sagte: „Ich finde es falsch, all diese Aufgaben immer der Verwaltung aufzubürden.“ Wessel verwies auf die Personaldecke: „In der Gemeindeverwaltung sind wir am Limit.“ Zudem fragte er: „Warum sollten wir als Gemeinde da Fördergelder reingeben?“ Das sei Sache des Landes oder des Bundes.

Von Förderung sei im Antrag nicht die Rede, entgegnete Bruck: „Beteiligung ist etwas ganz anderes als eine Förderung.“ Energiegenossenschaften schütteten Dividenden aus. Bruck sagte über das Modell: „Das ist eine wunderbare Art, Geld zu vermehren, ohne viel Arbeit zu haben.“ Klimawandel und Energieversorgung seien „unsere wichtigsten Aufgaben“.

Unterstützung bekam Bruck von Antje Sengstake (FDP). Es sei nur ein Prüfauftrag, bei dem die Verwaltung ihre Arbeit machen müsse. Die Idee finde sie aber sehr gut. „Wenn die Gemeinde involviert ist, hat das eine andere Strahlkraft, strahlt das eine gewisse Sicherheit aus.“ Am Ende votierten SPD, Grüne und FDP für den Antrag, die drei CDU-Mitglieder enthielten sich.

Streit nach Grundwassereinleitung in den Hombach

Eine weitere Diskussion kam am Ende der Sitzung auf, als sich Sven Klopotek für den Naturschutzbund (Nabu) zu Wort meldete. Er erinnerte an das Austrocknen des Hombachs. Der Nabu hatte Fische und andere Tiere aus dem Flussbett gerettet. Schließlich wurde der Hombach durch eingeleitetes Grundwasser am Leben gehalten (wir berichteten). Im Ausschuss kritisierte Klopotek, dass das zu spät passiert sei. Die Gemeinde habe „etwas hilflos“ gewirkt. Klopotek fragte mit Blick auf künftige Trockenheiten: „Gibt es einen Notfallplan?“

Damit zog er sich den Zorn von Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Wirtschaft und Umwelt, auf sich. Er sprach angesichts der Grundwasser-Einleitung von einer „niedersachsenweit beispiellosen Aktion ohne jeden bürokratischen Vorlauf“, wovor er als Beamter seinen Hut ziehe. Es sei schade, wenn einzelne Akteure den Schwarzen Peter verteilten. „Es gibt keine Patentlösung, der Klimawandel ist inzwischen da“, sagte Nadrowski. Und, an den Nabu-Vertreter gerichtet: „Ich würde mir mehr Team-Spirit wünschen.“