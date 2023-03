Bastigkeit Bluesband spielt im Weyher Theaterpub Shakespeare’s

Von: Dierck Wittenberg

Haben den Blues: Jürgen Lemmermann (l.) und Gerd Bastigkeit sind zwei Drittel der Bastigkeit Bluesband, wie sie am 31. März im Shakespeare’s-Pub am Weyher Theater auftreten wird. © Uwe Jöstingmeier

Elektrisch verstärkter Blues zu vorgerückter Stunde auf der kleinen Bühne des Weyher Theater-Pubs: Die Bastigkeit Bluesband kehrt am Freitagabend ins Shakespeare’s zurück.

Kirchweyhe – Elektrisch verstärkter Blues im kompakten Trio-Format, dafür steht die Bastigkeit Bluesband, kurz BBB. Am Freitag, 31. März, wird sie nach langer Corona-Pause auf die Bühne des Theater-Pubs Shakespeare’s zurückkehren, wo sie im Sommer 2018 ihr Debüt gegeben hatte. Im Gepäck hat die Band ein Programm, das aus Stücken von Chuck Berry, John Mayall, J.J. Cale, Eric Clapton oder etwa Joe Bonamassa besteht, aber auch aus entsprechenden Eigenkompositionen.

Kopf und Namensgeber ist natürlich der Weyher Profimusiker Gerd Bastigkeit, der Keyboard, Mundharmonika und Gesang beisteuert. Am Schlagzeug wird erneut Frank Mattutat den Rhythmus vorgeben, während Jürgen Lemmermann dieses Mal E-Gitarre spielen wird. Diesen Part hatte sonst Franz Powalla übernommen. Ihn bezeichnet Bastigkeit als „Blues-Pabst“ und weist darauf hin, dass Powalla weiter bei dem Projekt dabei sei.

Lemmermann ist sonst eher in seiner Funktion als Sprecher des Lions Clubs Bremer Süden bekannt. Mit Bastigkeit hat er bereits bei New Jam, dessen anderem Projekt, zusammengearbeitet: Beim New-Jam-Auftritt im Rahmen von „Summer in the City“ im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz hat Lemmermann Gitarrenparts beigesteuert und – erstmals – Bühnenerfahrung gesammelt (wir berichteten). Die Gitarre hatte er für sich entdeckt, als es auf seine Pensionierung zuging, erzählte Lemmermann seinerzeit vor dem Auftritt mit New Jam.

Auf gemeinsame Proben folgt nun das Debüt als Gitarrist der Bastigkeit Bluesband. „Das macht mega Spaß“, sagt Bastigkeit über das Zusammenspiel mit Lemmermann. Der bestätigt: „Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt.“ Und Bastigkeit führt aus: Er habe sich entschieden, sich nur noch mit Menschen zu umgeben, die ihm guttun. Schließlich komme es beim Musikmachen nicht nur auf die Töne an – sondern auch aufs Gefühl.

Lemmermann weist als Beispiel auf einen vielfach interpretierten Song wie „(Get Your Kicks on) Route 66“ aus dem Programm der Bastigkeit Bluesband hin – die Interpreten dieses Blues-Klassikers reichen von Nat King Cole über die Rolling Stones bis hin etwa zu Depeche Mode. Wichtig sei, dass man erkennbar sei und die eigene Note beisteuere, findet Bastigkeit. „Daraus resultiert der Spaß“, führt Lemmermann den Gedanken fort: „Die Möglichkeit, das Gefühl, dass man damit verbindet, ‘rüberzubringen.“

In einer Coverband Stücke nur nachzuspielen sei für ihn nie infrage gekommen, betont Bastigkeit. Bei der Bastigkeit Bluesband habe man dagegen „Platz zu improvisieren“, berichtet Gitarrist Lemmermann. „Dann kann so ein Stück auch mal drei Minuten länger dauern.“ Per Handzeichen verständigten sich die Musiker beispielsweise auf Bastigkeits Einsatz für seine Soli mit der Bluesharp-Mundharmonika. „In der Regel klappt das auch“, sagt Lemmermann lächelnd.

Für das Zusammenspiel der Band hebt Bastigkeit zudem die Rolle von Schlagzeuger Frank Mattutat hervor, den er ein „Phänomen“ und „absoluten Profi“ nennt. Wegen anderer Verpflichtungen habe der nur Zeit für eine gemeinsame Probe zu dritt. „Das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch.“

Als relativer Neuling mit zwei erfahrenen Musikern zu spielen: Jürgen Lemmermann spricht hier von einer entspannten Grundsituation. Also gar keine Aufregung vor dem auf knapp Stunden ausgelegtem Auftritt? „Natürlich ist das spannend für mich“, sagt Lemmermann „Alle Antennen sind am Arbeiten“, beschreibt er seine Erwartung. Aber er hebt wieder die gute Grundstimmung in der Band hervor. Bei ihm überwiegt daher die Vorfreude. Darauf, „das in dieser Umgebung einfach mal zu machen“, also auf das Blues-Konzert in Pub-Atmosphäre. Und damit dürfte er nicht alleine sein.

Konzerttermin

Die Bastigkeit Bluesband, spielt am Freitag, 31. März, ab 22 Uhr im Shakespeare’s, Am Marktplatz 15. Der Eintritt ist frei.